Зеленский заявил, что готов поехать в Будапешт и призвать президента США быть «жестче» с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский готов поехать в Венгрию (Фото: REUTERS/Leonhard Foeger)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов поехать в Будапешт на встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.
Об этом Зеленский сказал во время интервью на канале NBC News.
На вопрос о том, будет ли он настаивать на поезде в Будапешт, украинский президент ответил, что сказал американскому лидеру: «Я готов».
Зеленский также отметил, что Трамп должен оказывать на российского диктатора большее давление, чем на ХАМАС.
«Путин похож на ХАМАС, но сильнее его. Война масштабнее, а российская армия является второй по величине в мире и поэтому нужно большее давление», — отметил украинский президент.
