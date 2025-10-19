Зеленский заявил, что готов поехать в Будапешт и призвать президента США быть «жестче» с Путиным

19 октября, 17:16
Президент Украины Владимир Зеленский готов поехать в Венгрию (Фото: REUTERS/Leonhard Foeger)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов поехать в Будапешт на встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом Зеленский сказал во время интервью на канале NBC News.

На вопрос о том, будет ли он настаивать на поезде в Будапешт, украинский президент ответил, что сказал американскому лидеру: «Я готов».

Зеленский также отметил, что Трамп должен оказывать на российского диктатора большее давление, чем на ХАМАС.

«Путин похож на ХАМАС, но сильнее его. Война масштабнее, а российская армия является второй по величине в мире и поэтому нужно большее давление», — отметил украинский президент.

