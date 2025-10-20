Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин во время встречи на Аляске, 15 августа 2025 года (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Эксперт Совета внешней политики Украинская призма Александр Краев в эфире Radio NV высказал мнение, что российский диктатор Владимир Путин может сорвать встречу с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште, чтобы подставить его перед переговорами с Китаем.

В эфире Radio NV Краев допустил, что Россия может в последний момент отменить встречу Трампа и Путина в Будапеште, сославшись на опасность ее проведения или под другим предлогом.

«Плюс даже с точки зрения теории игр, им это будет удобно сделать. Они просто снова поставят Трампа в тупик своим отказом. И Трампу придется либо быть подхалимом к Путину, либо попытаться снова рисковать с обострением. Если Трамп снова будет рисковать с обострением, россияне могут применить свою карту ядерного оружия. И тогда Трамп будет выглядеть слабаком и непоследовательным в глазах Китая. И этим Россия сможет сорвать ему все китайское направление», — считает эксперт.

Он отметил, что не уверен, что встреча в Будапеште состоится, потому что россиянам «потенциально выгодно» ее сорвать.

«Он (Владимир Путин — ред.) может на нее поехать, но, конечно, если он ее будет срывать, то будет срывать по тем причинам, которые я уже называл. То есть, если это будет выгодно в контексте переговоров Китая и Соединенных Штатов Америки. Подставить Америку перед переговорами с Китаем для того, чтобы Китай был в более сильной позиции. А почему бы нет?» — сказал Краев.

Он добавил, что поскольку Трампу нужна встреча с Путиным, Россия может пожертвовать «этой одной случайной встречей для того, чтобы больше дать Китаю, для того, чтобы получить больше китайской поддержки», а затем организовать другую встречу.

Предстоящая встреча Трампа и Путина в Будапеште

16 октября Дональд Трамп заявил, что имел «продуктивный» разговор с Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором в Будапеште. По его словам, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что также поговорил с президентом США и анонсировал разговор с диктатором. Он сказал, что Венгрия готова принять встречу Путина и Трампа, а подготовка к саммиту уже началась.

17 октября Владимир Зеленский встретился в Белом доме с Дональдом Трампом. Во время заявлений для прессы украинский лидер повторил, что Украине нужны ракеты Tomahawk, и предложил США оружейную сделку. Трамп в свою очередь заявил, что хотел бы закончить войну без передачи Украине Tomahawk. Он также сказал, что не хочет отдавать ракеты, которые нужны для защиты его страны.

Также 17 октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что Путин действительно планирует встретиться с Трампом, но переговорам должна предшествовать «тщательная подготовка».

По его словам, сначала все вопросы должны проработать министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Они планируют провести телефонный разговор, а затем — личную встречу, во время которой согласуют все организационные моменты.

Впоследствии Зеленский сказал журналистам, что США и Украина больше не будут говорить публично о дальнобойном оружии, потому что США не хотят эскалации.

19 октября президент Украины заявил, что готов приехать в Будапешт на встречу Трампа с Путиным. Зеленский также отметил, что Трамп должен оказывать на российского диктатора большее давление, чем на ХАМАС.