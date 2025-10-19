«Ну, он что-то заберет. Я имею в виду, что они воевали, и у него много территории. Я имею в виду, что он захватил определенную территорию», — сказал Трамп в интервью Fox News, фрагменты из которого опубликованы на странице Clash Report в соцсети X.

Реклама

Также президент США заявил в этом интервью, что США не могут отдать Украине «все свое оружие», потому что это поставит под угрозу США.

«Понимаете, мы не можем отдать все наши вооружения Украине. Мы просто не можем этого сделать. Я был очень добр к президенту Зеленскому и к Украине, но мы не можем отдавать все, потому что у нас самих будет недостаточно. Я не хочу этого делать. Я не могу поставить под угрозу Соединенные Штаты», — заявил Трамп.

16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште. По данным The Washington Post, во время этого разговора Путин потребовал от Трампа, чтобы Украина отдала полный контроль над Донецкой областью, выставив это как условие завершения войны. Кроме того, по данным собеседников издания, он предложил обмен: некоторые районы Запорожской и Херсонской областей, частично контролируемые Россией, могли бы быть отданы Украине в обмен на полную передачу Донецкой области.

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности, Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Виткофф.

Премьер Венгрии Виктор Орбан после этого заявил, что также поговорил с Трампом и анонсировал разговор с Путиным. Он сказал, что Венгрия готова принять встречу лидеров стран и подготовка к саммиту уже началась.

17 октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что Путин действительно планирует встретиться с Трампом, но перед переговорами должна пройти «тщательная подготовка».

По его словам, сначала все вопросы должны проработать министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Они планируют провести телефонный разговор, а затем — личную встречу, во время которой согласуют все организационные моменты.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News, опубликованном 19 октября заявил, что готов поехать в Будапешт на встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Зеленский также отметил, что Трамп должен оказывать на российского диктатора большее давление, чем на ХАМАС, и выразил мнение, что частью такого давления может стать поставка Украине американских ракет Tomahawk.