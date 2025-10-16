По данным источников Politico, президент Владимир Зеленский сказал нардепам, что «ожидает реальной возможности перемирия» — хотя не стал скрывать, что «это будет нелегко». (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Нынешнее наступление страны-агрессора РФ на востоке Украины может ее последней крупной наземной операцией в войне, развязанной путинским режимом.

Об этом 16 октября сообщает американское издание Politico со ссылкой на собственные информированные источники.

По их данным, с таким предположение на недавнем закрытом заседании Рады с участием депутатов от Слуги народа выступил президент Украины Владимир Зеленский. Как заявили источники издания, которые участвовали в мероприятии, Украине «еще предстоит пережить еще одну суровую зиму», но глава государства сказал, что «ожидает реальной возможности перемирия» — хотя не стал скрывать, что «это будет нелегко».

Реклама

Как отмечает Politico, для достижение этой цели необходимо усилить экономическое и военное давление на Россию — чтобы диктатор Владимир Путин понял, что «единственным логичным исходом является переговоры, а затягивание конфликта не принесет ему никаких преимуществ и только истощит РФ.

«К счастью, после успешного посредничества в заключении перемирия в Газе, Трамп, похоже, полон решимости положить конец войне в Украине и добавить еще одну победу в свой послужной список, чтобы похвастать перед представителями Нобелевского комитета», — пишет издания.

Как отмечается в другом материале Politico, официальный Киев, по всей вероятности, рассчитывает на встречу президента Зеленского и президента США Дональда Трампа 16 октября в Вашингтоне — чтобы обеспечить Силы обороны современным оружием, необходимым для проведения очередного контрнаступления против российских войск.

Соответствующее утверждение на правах анонимности озвучил Politico высокопоставленный украинский чиновник.

«Мы действительно можем перейти в наступление — все зависит от того, какое оружие мы получим и какой план будет утвержден», — подытожил он.

15 октября президент Трамп заявил, что во время разговора с президентом Зеленским 17 октября планирует обсудить план Украины начать наступление на фронте.

«Мы будем говорить… Они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу, но они хотят пойти в наступление, и нам нужно будет принять решение, знаете?», — сказал он во время пресс-конференции в Белом доме вместе с директором ФБР Кашем Пателем.

14 октября издание Axios сообщило, что президент США Дональд Трамп 17 октября проведет встречу в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским — они обсудят возможную поставку ракет Tomahawk.

Позже глава украинского государства подтвердил, что 17 октября посетит Вашингтон по приглашению президента Трампа. Ожидается, что во время встречи стороны обсудят вопросы военной помощи, энергетической безопасности и дальнейшей поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

13 октября Трамп заявил, что рассматривает возможность предупредить Путина о намерении разрешить поставки Киеву ракет Tomahawk, если война в Украине не завершится.

В тот же день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что запуск крылатых ракет Tomahawk требует участия специалистов США, поэтому поставки этого оружия Украине «действительно могут плохо закончиться».