Это войдет в учебники. Как Трамп закончит войну в Украине

Встреча Зеленского и Трампа в конце этой недели для меня означает, что мы в переломном моменте. Я ожидаю от этой встречи согласования или хотя бы глубокой координации дальнейшей стратегии. Есть несколько моментов, которые сейчас меняют логику Трампа.

Первое — это внутренняя политика. Он понимает, что ему нужен результат на начало нового политического сезона, когда начнется подготовка к промежуточным выборам. И он очень хочет быть в положительной динамике. Кроме того, сейчас не финансируются государственные учреждения или финансируются ограниченно из-за бюджетных проблем, так называемый шатдаун. На этом фоне ему нужно выглядеть сильным и успешным, в частности, в международке.

Это также его, если хотите, личное эго. Ему не нравится, что нет продвижения. Он об этом начал откровенно, искренне говорить. И я думаю, что как раз в этом он довольно искренен — он хочет результата. И он хочет признания именно того, что только он может достичь этого результата.

Третий момент связан с Китаем, с его предстоящей встречей с Си Цзиньпином.