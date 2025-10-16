«Однозначно — готовятся». РФ попытается перенести острие наступления из Донецкой области, она хорошо знает слабость ВСУ — Евгений Дикий
Военнослужащий 44-й ОАБр ведет огонь из самоходной гаубицы Богдана по российским войскам вблизи линии фронта в Запорожской области, 20 августа 2025 год (Фото: REUTERS/Maksym Kishka)
Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий рассказал в эфире Radio NV, что россияне сейчас прощупывают запорожское направление и уже готовят там наступление.
Евгений Дикий
Дело в том, что у них в Донецкой области действительно не очень складывается, но ведь оно не просто так у них не очень складывается. Мы с вами не раз говорили, что у нас очень острый дефицит личного состава, у нас физически не хватает людей. Поэтому для того, чтобы остановить их в Донецкой области, нам пришлось поперебрасывать людей с других направлений.