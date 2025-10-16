Евгений Дикий ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар

Дело в том, что у них в Донецкой области действительно не очень складывается, но ведь оно не просто так у них не очень складывается. Мы с вами не раз говорили, что у нас очень острый дефицит личного состава, у нас физически не хватает людей. Поэтому для того, чтобы остановить их в Донецкой области, нам пришлось поперебрасывать людей с других направлений.