Жаль, что ПАСЕ забыла о своих принципах и правах человека — Волкер
В среду, 26 июня, спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер выразил сожаление по поводу решения ПАСЕ о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений.
«Жаль, что ПАСЕ забыла о своих принципах и правах человека …», — написал Волкер в своем Twitter.
Напомним, 26 июня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушение Москвой принципов Совета Европы.
Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.
Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.
25 июня РФ официально подала заявку на участие в ПАСЕ.
Украина и Грузия обжаловали разрешение РФ вернуться в Ассамблею.
Делегация Украины уже приостановила свою работу в ПАСЕ, за исключением вопроса противодействия возвращению РФ в Ассамблею.
Также Украина отозвала своего постпреда при Совете Европы.
Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы к восстановлению полномочий делегации.