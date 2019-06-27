Жаль, что ПАСЕ забыла о своих принципах и правах человека — Волкер Сегодня, 03:18 609 Цей матеріал також доступний українською Kurt Volker / Twitter Курт Волкер Kurt Volker / Twitter

В среду, 26 июня, спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер выразил сожаление по поводу решения ПАСЕ о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений.

«Жаль, что ПАСЕ забыла о своих принципах и правах человека …», — написал Волкер в своем Twitter.

Напомним, 26 июня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушение Москвой принципов Совета Европы.

Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.

25 июня РФ официально подала заявку на участие в ПАСЕ.

Украина и Грузия обжаловали разрешение РФ вернуться в Ассамблею.

Делегация Украины уже приостановила свою работу в ПАСЕ, за исключением вопроса противодействия возвращению РФ в Ассамблею.

Также Украина отозвала своего постпреда при Совете Европы.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы к восстановлению полномочий делегации.