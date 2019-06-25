Что такое ПАСЕ и какие права она вернула России. Максимально кратко Сегодня, 13:34 5920 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Council of Europe/ Candice Imbert ПАСЕ фактически сняла свои же санкции с России и усложнила введение новых Council of Europe/ Candice Imbert

В ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию в пользу России, позволяющую ей впервые с 2015 года вернуть право голоса в организации.

В связи с этим НВ максимально кратко объясняет, что такое ПАСЕ и в чем суть спорной резолюции, которую поддержала ассамблея.



Что такое ПАСЕ

Совет Европы (СЕ) и его Парламентская ассамблея основаны 70 лет назад, в 1949 году. СЕ — старейшая международная организация континента, которая объединяет 47 европейских стран. Совет Европы не связан с органами Евросоюза и был создан для сотрудничества в области прав человека и демократического развития.

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Парламентская ассамблея — это консультативный орган при СЕ. ПАСЕ состоит из представителей парламентов всех стран-членов и собирается на недельные сессии четырежды в год.

ПАСЕ принимает резолюции и рекомендации на основе докладов, которые готовят ее делегаты в составе профильных комиссий. Также в ее полномочиях — назначение судей Европейского суда по правам человека.

Одна из важнейших функций ПАСЕ — мониторинг соблюдения прав человека в странах Совета Европы, в том числе на предмет соответствия Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Принятие этого документа считается одним из главных достижений Совета Европы.

Что означает резолюция о возвращении России в ПАСЕ

В январе 2015 года Россию лишили права голоса в ПАСЕ за агрессию против Украины. В ответ Москва объявила бойкот организации и отказалась платить членские взносы, однако не вышла из состава организации.

25 июня 2019-го на сессии в Страсбурге 118 делегатов ПАСЕ проголосовали за принятие резолюции, которая возвращает полномочия российской делегации.



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Документ ослабил механизм наложения санкций организацией. В регламент работы ПАСЕ добавлены поправки, которые гарантируют членам Ассамблеи право голосовать, выступать и быть представленными в ней. Резолюция указывает, что эти права «не могут быть приостановлены либо отозваны даже в связи с оспариванием или пересмотром полномочий» страны в ПАСЕ.

Таким образом, Россия получила право вернуться к полноценной работе в ПАСЕ, не выполняя предыдущие международные требования — о восстановлении территориальной целостности Украины, деоккупации Крыма и частей Донбасса, об освобождении пленных украинских моряков, политзаключенных и т.д. Кроме того, ПАСЕ отдельно разрешила России заявить свою делегацию уже на текущей летней сессии, хотя обычно это необходимо сделать до начала первой сессии в году.



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Москва немедленно подала заявку о возобновлении работы в Ассамблее и в случае ее одобрения сможет участвовать в выборах нового генсека Совета Европы.



В то же время ПАСЕ сохранила возможность оспорить полномочия конкретной страны. Украина и Грузия в ответ на принятие резолюции начали процедуру обжалования полномочий российской делегации.