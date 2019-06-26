ПАСЕ вернула полномочия делегации России Вчера, 19:10 4608 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Vincent Kessler ПАСЕ REUTERS / Vincent Kessler

ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения Москвой принципов Совета Европы.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент Европейской правды.

После дебатов депутаты ПАСЕ подавляющим большинством отклонили все поправки, предложенные представителями Украины, Грузии, Великобритании, Латвии и ряда других государств, и утвердили резолюцию в целом.

В соответствии с этим решением, полномочия делегации РФ подтверждены без ограничений. Документ признал многочисленные нарушения принципов Совета Европы со стороны российского государства и со стороны российского парламента, но ограничился «призывом» выполнить предыдущие резолюции, вынеся отдельно только пять требований:

— отпустить 24 украинских моряков, захваченных вблизи Керченского пролива;

— безотлагательно заплатить взносы в бюджет Совета Европы;

— безусловно сотрудничать со следствием по уничтожению авиалайнера MH17;

— приложить усилия, чтобы остановить преследования ЛГБТ в России, особенно в Чечне, и наказать тех, кто нарушал права этих людей раньше;

— сотрудничать с мировым сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова.

Предложения Украины расширить этот список новыми нарушением в Крыму и на Донбассе были отклонены.

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.

25 июня РФ официально подала заявку на участие в ПАСЕ.

Украина и Грузия обжаловали разрешение РФ вернуться в Ассамблею, решение по запросу делегаций будет принято в среду, 26 июня.

Делегация Украины уже приостановила свою работу в ПАСЕ, исключая вопросы противодействия возвращению РФ в Ассамблею.

Также Украина отозвала своего постпреда при Совете Европы.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.