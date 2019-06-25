Заплатите членские взносы. Германия приветствовала возвращение РФ в ПАСЕ 25 июня, 18:45 2381 Цей матеріал також доступний українською European Institute at Columbia University/Flickr Хайко Маас European Institute at Columbia University/Flickr

Глава МИД Германии Хайко Маас прокомментировал возвращение РФ в ПАСЕ, напомнив Москве о необходимости вносить членские взносы.

По словам Мааса, Россия возвращается в Совет Европы со всеми правами и обязанностями.

«Я рад, что Парламентская Ассамблея Совета Европы достигла компромисса в отношении членства России. Это тоже хорошая новость для российского гражданского общества. Граждане России должны по-прежнему иметь возможность взывать к правосудию в Европейском суде по правам человека», — цитирует Мааса МИД Германии.

Глава МИД Германии подчеркнул, что теперь важно разработать механизм, с помощью которого против отдельного государства можно было бы ввести санкции за «соответствующие проступки».

«Мы будем продолжать напоминать России об обязательствах, которые она взяла на себя в отношении членства в Совете Европы. Это включает в себя скорейшее возобновление российских членских взносов», — добавил федеральный министр.

Отдельно в МИД Германии добавили, что отношение федерального правительства к незаконной аннексии Крыма не изменилось.

«Правительство Германии не примет это нарушение международного права. Именно поэтому Евросоюз продлил санкции против России на прошлой неделе», — добавили в дипведомстве.



Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.

25 июня РФ официально подала заявку на участие в ПАСЕ.

Украина и Грузия обжаловали разрешение РФ вернуться в Ассамблею, решение по запросу делегаций будет принято в среду, 26 июня.

Делегация Украины уже приостановила свою работу в ПАСЕ, исключая вопросы противодействия возвращению РФ в Ассамблею.

Также Украина отозвала своего постпреда при Совете Европы.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.