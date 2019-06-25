Украина отзывает постпреда при Совете Европы для консультаций — Климкин Сегодня, 17:09 418 Цей матеріал також доступний українською Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Pоland/Flickr Павел Климкин Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Pоland/Flickr

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что из-за возвращения РФ в ПАСЕ постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба отзывается для консультаций.

Об этом министр написал в Facebook.

«Во всем остальном СЕ потерял наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно. Из лидера усилий по защите прав человека Организация превратилась в простого менеджера, причем посредственного. Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций. Стратегия понятна, тактика тоже, будем ее оттачивать вместе», — написал Климкин.

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

Украинская делегация заявила, что после такого решения может приостановить свое участие в ПАСЕ.

Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.

25 июня РФ официально подала заявку на участие в ПАСЕ.

Украина и Грузия обжаловали разрешение РФ вернуться в Ассамблею.

Делегация Украины приостановила свою работу в ПАСЕ, исключая вопросы противодействия возвращению РФ в Ассамблею.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.