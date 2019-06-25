ПАСЕ одобрила резолюцию, которая разрешает России вернуться в организацию 25 июня, 02:01 2548 Цей матеріал також доступний українською Parliamentary Assembly of the Council of Europe ПАСЕ открыла России дорогу в организацию Parliamentary Assembly of the Council of Europe

ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств.

Как сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, документ поддержали 118 делегатов.

Против высказались 62 делегата, еще десять воздержались.

Против выступили Украина, Грузия, Польша, Британия и страны Балтии.

Ранее сообщалось, что на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.

Напомним, что 24 июня в Страсбурге открылась летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой санкционировали возвращение российской делегации в ПАСЕ.

3 июня регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрил проект резолюции, благодаря которой Россия может вернуться в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.