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Украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ

Сегодня, 12:41
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Украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ - фото

Леонід Ємець/Facebook

Украинская делегация

Украинская делегация в ПАСЕ объявила о решении приостановить работу в Ассамблее из-за возвращения делегации РФ.

Об этом сообщил член делегации, народный депутат Леонид Емец.

«Решение украинской делегации в ПАСЕ. 1) Прекратить участие в работе Парламентской ассамблеи, кроме вопросов лишения полномочий Российской делегации. 2) Делегация обращается в Верховную Раду Украины относительно необходимости срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в работе ПАСЕ», — написал Емец в Facebook.

Также, по словам нардепа, делегация обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Министерству иностранных дел Украины «относительно дальнейшего участия Украины в органах Совета Европы».

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Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

Украинская делегация заявила, что после такого решения может приостановить свое участие в ПАСЕ.

Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.

25 июня РФ официально подала заявку на участие в ПАСЕ.

Украина и Грузия обжаловали разрешение РФ вернуться в Ассамблею.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.

Теги:   Украина Россия ПАСЕ

Спецтема   Возвращение России в ПАСЕ

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