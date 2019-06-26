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Семь национальных делегаций объявили демарш из-за возвращения РФ в ПАСЕ

Вчера, 19:41
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Council of Europe/Flickr

ПАСЕ

Представители семи государств-членов Совета Европы в ее парламентской ассамблее (ПАСЕ) объявили о совместных действиях, протестуя против безусловного возвращения РФ в Ассамблею.

Как сообщает корреспондент Европейской правды из Страсбурга, совместное заявление, подписанное делегациями Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии зачитал председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

«Безусловное восстановление прав российской делегации без выполнения одной из многочисленных требований Ассамблеи противоречит основным ценностям Совета Европы и ее устава. Этот шаг посылает очень неправильный сигнал стране, которая прибегла к вооруженной агрессии, к отравлениям, не соблюдает права своих граждан и стремится дестабилизировать демократии в Европе», — говорится в документе.

Страны-подписанты заявления добавили, что будущее Совета Европы находится под угрозой, поскольку он теряет доверие людей, которых должен защищать.

Эти государства также объявили о совместных действиях в ПАСЕ из-за «беспрецедентного кризиса доверия к Совету Европы».

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26 июня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушение Москвой принципов Совета Европы.

Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.

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25 июня РФ официально подала заявку на участие в ПАСЕ.

Украина и Грузия обжаловали разрешение РФ вернуться в Ассамблею, решение по запросу делегаций будет принято в среду, 26 июня.

Делегация Украины уже приостановила свою работу в ПАСЕ, исключая вопросы противодействия возвращению РФ в Ассамблею.

Также Украина отозвала своего постпреда при Совете Европы.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.

Теги:   Россия ПАСЕ

Спецтема   Возвращение России в ПАСЕ

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