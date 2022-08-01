В Пентагоне рассказали, что войдет в новый пакет помощи Украине 1 августа, 23:44 Стрельба из РСЗО HIMARS (Фото:REUTERS/Romeo Ranoco)

Министерство обороны США рассказало, что войдет в 17-й пакет помощи Украине на сумму 550 млн долларов.

Как сообщает пресс-служба Пентагона в понедельник, 1 августа, пакет включает 75 тысяч снарядов для 155-мм артиллерии и снаряды для РСЗО HIMARS (их количество не уточняется). Его цель — «удовлетворение неотложных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны».



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Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении нового пакета помощи Украине. В Пентагоне отметили, что администрация Байдена уже выделила Украине около 8,8 млрд долларов помощи.

Президент Владимир Зеленский в Twitter поблагодарил Байдена за новый пакет помощи и подчеркнул, что он приближает Украину к победе.

22 июля президент США Джо Байден подтвердил передачу Украине нового пакета военной помощи на сумму до $175 миллионов.



Техника, которую передают или планируют передать Украине партнеры

Глава Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит заявил, что партнеры готовы предоставить Украине 25−30 РСЗО, среди которых будут HIMARS и системы из Великобритании и других стран. По последним данным, Украина получила 16 систем HIMARS.

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