Пентагон о системах ПВО NASAMS для Украины: Находимся в процессе закупки 30 июля, 14:15 ЗРК NASAMS (Фото:defence-ua.com)

В Пентагоне заявили о продвижении в вопросе поставок Украине ЗРК NASAMS, однако не назвали сроки передачи этих систем.

Об этом на брифинге заявил представитель Минобороны США.

"У меня нет подробной информации о специфике процесса заключения контракта, но мы уже находимся в процессе закупки системы", — сказал он.

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Представитель Пентагона уточнил, что США занялись вопросом закупки комплексов NASAMS для Украины после объявления об инициативе содействия безопасности.



1 июля Министерство обороны США объявило о выделении Украине 14-го пакета военной помощи на сумму 820 млн долларов, который будет включать системы ПВО NASAMS.



Фото: Инфографика: НВ

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