Пентагон о системах ПВО NASAMS для Украины: Находимся в процессе закупки
ЗРК NASAMS (Фото:defence-ua.com)
В Пентагоне заявили о продвижении в вопросе поставок Украине ЗРК NASAMS, однако не назвали сроки передачи этих систем.
Об этом на брифинге заявил представитель Минобороны США.
"У меня нет подробной информации о специфике процесса заключения контракта, но мы уже находимся в процессе закупки системы", — сказал он.
Представитель Пентагона уточнил, что США занялись вопросом закупки комплексов NASAMS для Украины после объявления об инициативе содействия безопасности.
1 июля Министерство обороны США объявило о выделении Украине 14-го пакета военной помощи на сумму 820 млн долларов, который будет включать системы ПВО NASAMS.
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