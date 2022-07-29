Видео с истязанием пленного: советник Конгресса США призвал дать Украине ракеты ATACMS и современные танки

29 июля, 13:14
Пол Массаро обвинил РФ в преступлениях против человечности (Фото:linkedin.com)

Пол Массаро обвинил РФ в преступлениях против человечности (Фото:linkedin.com)

На фоне все более зверских преступлений РФ против украинцев старший советник Конгресса США Пол Массаро призвал передать Украине еще более дальнобойное вооружение.

Об этом он написан у себя в Twitter в пятницу, 29 июля, после появления в соцсетях видео, на котором российские военные подвергают пленного ужасающим пыткам.

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«Варварство и развратность русских захватчиков возмутительны. Кастрация, убийства, изнасилования, убийства детей, уничтожение городов… Отвратительное зло, творимое российскими оккупантами», — прокомментировал он скандальные кадры.

Видео дня

В связи с этим он призвал американские власти как можно скорее предоставить украинским военным ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии в 300 километров, и современные танки.

«Дайте им все. Все, что им нужно, чтобы положить конец этому преступлению против человечности», — написал Массаро, добавив, что действия россиян — «оскорбление для всего человечества».

https://twitter.com/apmassaro3/status/1552909563938193410
https://twitter.com/apmassaro3/status/1552910242605842433
https://twitter.com/apmassaro3/status/1552913453823713280
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   США Танки Российская агрессия Пленные Конгресс США Пытки Военные преступления Война России против Украины

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