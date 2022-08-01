Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 550 млн долларов 1 августа, 21:14 Джон Кирби (Фото:defense.gov)

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в понедельник, 1 августа, США объявят о новом пакете военной помощи Украине на 550 млн долларов, который будет включать боеприпасы для РСЗО HIMARS и 155-мм артиллерийских систем.

Об этом сообщает журналист Голоса Америки Остап Ярыш в Twitter.

По словам Кирби, это уже 17-й пакет помощи от Вашингтона. С начала полномасштабного вторжения России в Украину США выделили нашей стране военной помощи более чем на 8 млрд долларов.

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22 июля президент США Джо Байден подтвердил передачу Украине нового пакета военной помощи на сумму до $175 миллионов. При этом в Белом доме анонсировали пакет помощи для Украины на сумму $270 миллионов, который включает еще четыре системы HIMARS.

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