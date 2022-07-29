Украина достигла уровня обороны, чтобы держать россиян в тупике — Пентагон

29 июля, 22:35
Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

США считают, что Украина достигла такого уровня обороны, который позволяет держать армию России в тупике, сообщает журналист Кейтлин Дорнбос со ссылкой на неназванного чиновника Пентагона.

По словам представителя Пентагона, американская сторона считает, что такого уровня обороны украинская сторона достигла по многим причинам, в частности, из-за морального состояния и потерь россиян.

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«Другая причина может заключаться в том, что украинцы стали очень эффективными в поиске и уничтожении российского командования и центров управления, а также в уничтожении большого количества российских средств», — цитирует корреспондент чиновника оборонного ведомства.

https://twitter.com/CaitlinDoornbos/status/1553081879993237505

25 июля в Пентагоне заявили, что Военнослужащие армии РФ всех уровней дезертируют и отказываются воевать в Украине.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   США Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Пентагон Война России против Украины

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