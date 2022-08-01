Украина получила еще четыре HIMARS — Резников 1 августа, 15:52 Использование РСЗО HIMARS защитниками Украины (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Украина получила от США еще четыре американских реактивных системы залпового огня HIMARS. Об этом написал министр обороны Алексей Резников в Twitter в понедельник, 1 августа.

Резников поблагодарил президента США Джо Байдена, своего американского коллегу Ллойда Остина и американский народ за усиление украинской армии. Он подчеркнул: защитники Украины доказали, что эффективно используют системы.



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«Звуки залпов HIMARS стали главным музыкальным хитом этого лета на фронте», — добавил министр.

22 июля в США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине с еще четырьмя HIMARS.



Инфографика: НВ

20 июля глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Штаты и их союзники передадут Украине более 20 реактивных систем залпового огня. По состоянию на 20 июля в Украине было уже 12 HIMARS.

Милли также говорил, что США уже обучили 200 украинских военных работе с американскими РСЗО, и обучение продолжается. С помощью HIMARS защитники Украины наносят прицельные удары по российским пунктам управления, вражеским складам боеприпасов и топлива.

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