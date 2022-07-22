США выделят Украине новый пакет военной помощи на $175 миллионов

22 июля, 20:58
Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Джо Байден подтвердил передачу Украине нового пакета военной помощи на сумму до $175 миллионов. Об этом говорится в служебной записке опубликованной на сайте Белого дома.

Отмечается, что выделенные средства пойдут на оборонную технику, а также на обучение военных.

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20 июля Министр обороны США Ллойд Остин сообщал, что, согласно последним договоренностям, Украина получит от США еще четыре HIMARS, и их общее количество достигнет 16.

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Также глава ОПУ Андрей Ермак 21 июля писал, что в ближайшее время Украина получит от США еще четыре реактивных систем залпового огня HIMARS.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Белый дом Военная помощь РСЗО РСЗО HIMARS

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