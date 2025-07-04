Решение Министерства обороны США о прекращении поставок вооружений в Украину не было обоснованным, в частности анализ показал, что пакеты помощи Киеву не поставят под угрозу американские запасы боеприпасов .

Об этом в пятницу, 4 июля, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на трех американских чиновников.

По данным издания, ведущий демократ Палаты представителей Конгресса США Адам Смит заявил, что Пентагон лукавит, используя военную готовность для оправдания прекращения помощи, тогда как настоящая причина заключается в том, что он просто стремится прекратить американскую помощь Украине.

«Мы не находимся на более низком уровне с точки зрения запасов, чем за 3,5 года войны в Украине», — заявил Смит.

По словам трех помощников конгрессменов и бывшего американского чиновника, знакомого с этим вопросом, приостановление поставок военной помощи Украине было односторонним шагом министра обороны Пита Хэгсета. По словам источников, это уже третий случай, когда Хэгсет самостоятельно останавливает поставки помощи Украине. В двух предыдущих случаях, в феврале и мае, его действия были отменены через несколько дней.

Как добавили собеседники телеканала, заместитель министра обороны по вопросам политики Элбридж Колби поддержал эти шаги. Журналисты добавили, что Колби уже давно выступает за сокращение помощи для Украины и перераспределение вооружений и ресурсов в Тихоокеанский регион для противодействия Китаю.

Сначала Хэгсет издал меморандум, в котором приказал Объединенному штабу Пентагона пересмотреть запасы всех боеприпасов. По словам трех чиновников, знакомых с этим вопросом, оценка показала, что некоторые запасы высокоточных боеприпасов находятся на более низком уровне, но еще не превышают критического минимума.

Объединенный штаб Пентагона пришел к выводу, что оказание дальнейшей помощи Украине не приведет к истощению американских запасов ниже уровня, необходимого для обеспечения военной готовности, заявили официальные лица.

Инфографика: NV

3 июля представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что США приостановили предоставление военной помощи не только Украине, но и другим партнерам — в рамках внутреннего пересмотра оборонных резервов. В США хотят быть уверенными, что не ослабляют собственную безопасность, оказывая поддержку за границу.

1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после обзора помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства относительно чрезмерного сокращения арсеналов США.

2 июля Министерство обороны Украины заявило, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

МИД Украины написал, что заместитель главы ведомства Марьяна Беца встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем для обсуждения этого вопроса и консультаций.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжают поставки вооружения Украине, в том числе и ракет для систем Patriot.