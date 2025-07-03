Зеленский и Трамп в пятницу могут обсудить приостановку военной помощи Украине — FT

3 июля, 14:37
Владимир Зеленский и Дональд Трамп на саммите НАТО, 25 июня (Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский и Дональд Трамп на саммите НАТО, 25 июня (Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп обсудят остановку некоторых ключевых поставок американского оружия Украине в ходе телефонного разговора в 4 июля, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Зеленский также поднимет вопросы потенциальных будущих продаж оружия.

Суспільне со ссылкой на источники сообщает, что подготовка к потенциальному разговору между Зеленским и Трампом началась еще до появления официальной информации о приостановке поставок оружия Украине.

По словам собеседника, работа над организацией разговора продолжается, но ее реализация зависит от согласования графиков обеих сторон.

Других деталей не приводится.

3 июля представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что США временно остановили предоставление военной помощи не только Украине, но и другим партнерам — в рамках внутреннего пересмотра оборонных резервов. В США хотят быть уверенными, что не ослабляют собственную безопасность, оказывая поддержку за границу.

1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после обзора помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства относительно чрезмерного сокращения арсеналов США.

Инфографика: NV

2 июля Министерство обороны Украины заявило, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

МИД Украины написал, что заместитель главы ведомства Марьяна Беца встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем для обсуждения данного вопроса и консультаций.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжают поставки вооружения Украине, в том числе и ракет для систем Patriot.

