«Я в ярости». Конгрессмен-демократ украинского происхождения возмутился приостановкой поставок оружия Киеву

Виндман отметил, что украинцы отчаянно борются против вторжения российского диктатора Владимира Путина (Фото: Евгений Виндман/Х)

Конгрессмен-демократ Евгений Виндман заявил, что в ярости из-за остановки поставок некоторого американского оружия Украине . Он призвал США «скорректировать свой курс» помощи Киеву.

«Я в ярости. Решение приостановить поставки критически важного оружия США, включая ракеты и артиллерию Patriot, ставит под угрозу жизнь и территорию украинцев», — пишет он в соцсети Х.

Реклама

Виндман подчеркнул, что украинцы отчаянно борются против вторжения российского диктатора Владимира Путина.

«Мы должны скорректировать свой курс, чтобы обеспечить нашим украинским партнерам все необходимое», — добавил он.

Инфографика: NV

1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после обзора помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства относительно чрезмерного сокращения арсеналов США.

2 июля Министерство обороны Украины заявило, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

МИД Украины написал, что заместитель главы ведомства Марьяна Беца встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем для обсуждения данного вопроса и консультаций.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжают поставки вооружения Украине, в том числе и ракет для систем Patriot.