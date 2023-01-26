ПАСЕ заявила о возможном геноциде в Украине — резолюция 26 января, 16:36 Российские оккупанты в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Официальная риторика РФ, которая используется для оправдания полномасштабного вторжения в Украину, имеет признаки публичного подстрекательства к геноциду и может свидетельствовать о геноцидном намерении уничтожить украинскую нацию как таковую.

Об этом говорится в резолюции Правовые аспекты и аспекты прав человека в агрессии РФ против Украины, принятой ПАСЕ, сообщает Укринформ.

«Ассамблея отмечает, что появляется все больше доказательств того, что российская официальная риторика, которая используется для оправдания полномасштабного вторжения и агрессии против Украины, так называемого процесса „деукраинизации“, имеет признаки публичного подстрекательства к геноциду или раскрывает геноцидное намерение уничтожить украинскую нацию как таковую или, по крайней мере, ее часть», — говорится в резолюции.

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ПАСЕ напомнила, что Конвенция о предотвращении преступления геноцида и наказании за него в 1948 году, участниками которой являются как Украина, так и РФ, запрещает прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида и попытке совершения геноцида.

«Она (ПАСЕ — ред.) также с чрезвычайной обеспокоенностью отмечает, что некоторые действия, совершенные российскими силами против украинских гражданских лиц, могут подпадать под действие статьи II Конвенции, такие как убийства и насильственное перемещение детей из одной группы в другую группу, с целью русификации путем усыновления российскими семьями и/или передачи в находящиеся под российским управлением детские дома или интернатные учреждения, такие как летние лагеря», — отмечается в документе.

Также в резолюции трижды содержится упоминание «возможного геноцида» в Украине. В частности, в тексте говорится об агрессивной войне РФ против Украины и «вытекающих из нее зверства (военные преступления, преступления против человечности и возможный геноцид)». Также в ней содержится положение о том, что создание международного спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины не должно влиять «на осуществление последним юрисдикции по военным преступлениям, преступлениям против человечности и возможному геноциду, совершенным в контексте длительной агрессии».

Кроме того, в резолюции содержится упоминание о существовании международных и национальных механизмов для расследования, преследования и, при необходимости, «наказания военных преступлений, преступлений против человечности и возможного геноцида, совершенных во время продолжающейся войны».

В резолюции ПАСЕ напоминает, что все государства-участники Конвенции о геноциде «обязаны наказывать геноцид».

«Согласно толкованию Международного суда, они также обязаны предотвращать геноцид и имеют соответствующую обязанность действовать, которая возникает в тот момент, когда государство узнает или должно было узнать о существовании серьезной угрозы совершения геноцида», — говорится в документе.

Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвали мировое сообщество сделать то же самое.

В частности, геноцидом российские преступления уже официально признали Сенат Чехии, Сенат Канады, парламент Эстонии, Сейм Латвии и другие страны.