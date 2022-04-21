Сейм Латвии признал преступления России в Украине геноцидом 21 апреля, 13:47 Цей матеріал також доступний українською Латвия приняла постановление в поддержку Украины (Фото:Mareks Steins/Unsplash)

В четверг, 21 апреля, Сейм Латвии принял постановлении, в котором преступления России в Украине признаются геноцидом украинского народа.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Как говорится на сайте латвийского законодательного органа, парламентарии высоко оценивают расследование Международным уголовным судом военных преступлений в Украине и уверены, что все, кто совершил преступления против человечности и военные преступления, будут привлечены к ответственности.

Видео дня

Сейм решительно осуждает военную агрессию России и широкомасштабное вторжение в Украину при поддержке и участии белорусского режима.

В заявлении также подчеркивается, что неоправданное вторжение России на территорию Украины является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, явным нарушением обязательств России по Уставу ООН и международному праву.

«Мы не должны забывать о главном актуальном приоритете — защитить население Украины от дальнейших преступлений против человечности и помочь Украине освободить свою землю от оккупантов», — заявил после голосования глава комитета Сейма по иностранным делам Рихард Коль.

Сейм призвал евроатлантическое сообщество и его партнеров срочно ввести комплексные санкции против России, чтобы лишить ее армию возможности продолжать военную агрессию в Украине.

Среди них усиление военной, финансовой, гуманитарной и дипломатической поддержки Украины, единогласная поддержка инициатив, осуждающих военные действия России на Украине и изолирующих Россию от международных и региональных организаций, а также равнозначные решения и санкции против Беларуси как сторонника российской военной агрессии.

В заявлении парламентарии отдают дань уважения мужеству и героизму защитников и народа Украины и упоминают всех жертв российской агрессии в Украине.

Россия напала на Украину 24 февраля. 21 апреля — 57-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.