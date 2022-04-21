Сейм Латвии признал преступления России в Украине геноцидом
Латвия приняла постановление в поддержку Украины (Фото:Mareks Steins/Unsplash)
В четверг, 21 апреля, Сейм Латвии принял постановлении, в котором преступления России в Украине признаются геноцидом украинского народа.
Война России против Украины — главные события 21 апреля
Как говорится на сайте латвийского законодательного органа, парламентарии высоко оценивают расследование Международным уголовным судом военных преступлений в Украине и уверены, что все, кто совершил преступления против человечности и военные преступления, будут привлечены к ответственности.
Сейм решительно осуждает военную агрессию России и широкомасштабное вторжение в Украину при поддержке и участии белорусского режима.
В заявлении также подчеркивается, что неоправданное вторжение России на территорию Украины является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, явным нарушением обязательств России по Уставу ООН и международному праву.
«Мы не должны забывать о главном актуальном приоритете — защитить население Украины от дальнейших преступлений против человечности и помочь Украине освободить свою землю от оккупантов», — заявил после голосования глава комитета Сейма по иностранным делам Рихард Коль.
Сейм призвал евроатлантическое сообщество и его партнеров срочно ввести комплексные санкции против России, чтобы лишить ее армию возможности продолжать военную агрессию в Украине.
Среди них усиление военной, финансовой, гуманитарной и дипломатической поддержки Украины, единогласная поддержка инициатив, осуждающих военные действия России на Украине и изолирующих Россию от международных и региональных организаций, а также равнозначные решения и санкции против Беларуси как сторонника российской военной агрессии.
В заявлении парламентарии отдают дань уважения мужеству и героизму защитников и народа Украины и упоминают всех жертв российской агрессии в Украине.
Россия напала на Украину 24 февраля. 21 апреля — 57-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.
После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.
На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться.
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