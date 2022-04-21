Эстония признала военные преступления России против украинцев геноцидом 21 апреля, 14:10 Цей матеріал також доступний українською Флаги Эстонии, Украины и ЕС (Фото:Riigikogu/Twitter)

Парламент Эстонии единогласно принял заявление о военных преступлениях России в Украине и совершаемом ими геноциде украинского народа.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Об этом сообщили в пресс-службе Рийгикога.

В эстонском парламенте отметили, что признание действий России геноцидом против украинского народа важно для памяти о десятках тысяч погибших, а также для тех, кто пережил пытки и изнасилования, чьи дома были разрушены и тех, кто находится сегодня в Мариуполе.

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«Такая квалификация преступления ведет к необратимому судебному разбирательству. От преступников до Владимира Путина. Наша общая обязанность — обеспечить, чтобы такое никогда не повторилось нигде и ни в одной стране. Я верю, что совместными усилиями мы сможем добиться этой цели», — говорится в заявлении.

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В Рийгикоге также отметили, что российские вооруженные силы совершают массовые военные преступления против украинского народа.

Эти преступления идеологически совершаются политическим и военным руководством России, а также органами государственной пропаганды. Они состоят в убийствах, похищениях, депортации, заключении, пытках, изнасилованиях, а также осквернении трупов", — говорится в сообщении.

В Рийгикоге также призвали поддержать расследование российских преступлений и преследование виновных, создав для этого международный суд в сотрудничестве с другими государствами. Отмечается, что Рийгикогу чтит народ Украины в его борьбе за свободу, чтит память погибших и оплакивает жертв.

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