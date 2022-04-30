Сенат Канады единогласно признал действия РФ в Украине геноцидом
Флаги Канады (Фото:REUTERS/Patrick Doyle)
Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что Сенат Канады единогласно проголосовал за признание действия российской армии геноцидом украинского народа.
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«Сенат Канады единогласно принял соответствующую резолюцию, идентичную резолюции Палаты общин Канады. Чувствуем крепкую поддержку Канады и вместе движемся к победе», — заявил Стефанчук.
Нижняя палата парламента Канады — Палата общин — в среду, 27 апреля, единогласно приняла постановление, признающее действия России в Украине геноцидом.
Канадские депутаты подчеркнули, что есть достаточные доказательства системных и массовых военных преступлений и преступлений против человечности, которые устроили против украинцев российские военные по указанию диктатора Владимира Путина и членов российского парламента.
Верховная Рада 14 апреля официально признала геноцидом украинского народа действия вооруженных сил РФ, а также политическое и военное руководство России во время полномасштабной войны против Украины.
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