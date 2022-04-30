Сенат Канады единогласно признал действия РФ в Украине геноцидом 30 апреля, 01:52 Цей матеріал також доступний українською Флаги Канады (Фото:REUTERS/Patrick Doyle)

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что Сенат Канады единогласно проголосовал за признание действия российской армии геноцидом украинского народа.

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«Сенат Канады единогласно принял соответствующую резолюцию, идентичную резолюции Палаты общин Канады. Чувствуем крепкую поддержку Канады и вместе движемся к победе», — заявил Стефанчук.

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Нижняя палата парламента Канады — Палата общин — в среду, 27 апреля, единогласно приняла постановление, признающее действия России в Украине геноцидом.

Канадские депутаты подчеркнули, что есть достаточные доказательства системных и массовых военных преступлений и преступлений против человечности, которые устроили против украинцев российские военные по указанию диктатора Владимира Путина и членов российского парламента.

Верховная Рада 14 апреля официально признала геноцидом украинского народа действия вооруженных сил РФ, а также политическое и военное руководство России во время полномасштабной войны против Украины.



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