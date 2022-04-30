Сенат Канады единогласно признал действия РФ в Украине геноцидом

30 апреля, 01:52
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Флаги Канады (Фото:REUTERS/Patrick Doyle)

Флаги Канады (Фото:REUTERS/Patrick Doyle)

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что Сенат Канады единогласно проголосовал за признание действия российской армии геноцидом украинского народа.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

«Сенат Канады единогласно принял соответствующую резолюцию, идентичную резолюции Палаты общин Канады. Чувствуем крепкую поддержку Канады и вместе движемся к победе», — заявил Стефанчук.

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Нижняя палата парламента Канады — Палата общин — в среду, 27 апреля, единогласно приняла постановление, признающее действия России в Украине геноцидом.

https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/pfbid02Nxyt3vgce3CWM7P9bEhe9jLmmwbXgc4CVSYfdRkTPBZg8xtdzQD1KkB2jaaar4Zvl
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Канадские депутаты подчеркнули, что есть достаточные доказательства системных и массовых военных преступлений и преступлений против человечности, которые устроили против украинцев российские военные по указанию диктатора Владимира Путина и членов российского парламента.

Верховная Рада 14 апреля официально признала геноцидом украинского народа действия вооруженных сил РФ, а также политическое и военное руководство России во время полномасштабной войны против Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=t3m-cYDekhE
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Канада Геноцид Руслан Стефанчук Война России против Украины

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