Сенат США рассмотрит резолюцию о признании действий РФ геноцидом украинского народа
Конгресс США (Фото:REUTERS/Leah Millis)
Сенат США рассмотрит резолюцию о признании российской агрессии геноцидом украинского народа.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Twitter.
Ермак поблагодарил комитет Сената США по иностранным делам и соавтора резолюции, сенатора от Демократической партии Бена Кардина за поддержку Украины.
«Для нас это очень важно. Россию нужно наказать. Геноцид следует остановить», — пишет глава ОП.
В среду, 7 декабря, комитет Сената США по иностранным делам одобрил эту резолюцию, после чего она может быть вынесена на голосование в Сенат.
«Преступления, совершаемые против украинского народа во время незаконной и ничем не спровоцированной путинской войны, противоречат бесчисленным международным конвенциям и могут быть охарактеризованы только как геноцид», — прокомментировал инициативу сенатор Кардин.
Пресс-служба комитета сообщает, что эта резолюция:
- осуждает Россию за совершение актов геноцида против народа Украины;
- призывает Соединенные Штаты вместе с союзниками по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины для предотвращения дальнейших актов российского геноцида против украинского народа;
- поддерживает трибуналы и международные уголовные расследования для привлечения российских политических лидеров и военнослужащих к ответственности за агрессивную войну, военные преступления, преступления против человечности и геноцид;
- призывает президента США Джо Байдена вводить санкции против виновных или причастных к геноциду украинского народа.
Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвали мировое сообщество сделать то же самое.
В частности, геноцидом российские преступления уже официально признали Сенат Чехии, Сенат Канады, парламент Эстонии, Сейм Латвии и другие страны.