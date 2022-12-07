Сенат США рассмотрит резолюцию о признании действий РФ геноцидом украинского народа 7 декабря, 23:07 Конгресс США (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Сенат США рассмотрит резолюцию о признании российской агрессии геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Twitter.

Ермак поблагодарил комитет Сената США по иностранным делам и соавтора резолюции, сенатора от Демократической партии Бена Кардина за поддержку Украины.

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«Для нас это очень важно. Россию нужно наказать. Геноцид следует остановить», — пишет глава ОП.

В среду, 7 декабря, комитет Сената США по иностранным делам одобрил эту резолюцию, после чего она может быть вынесена на голосование в Сенат.

«Преступления, совершаемые против украинского народа во время незаконной и ничем не спровоцированной путинской войны, противоречат бесчисленным международным конвенциям и могут быть охарактеризованы только как геноцид», — прокомментировал инициативу сенатор Кардин.

Пресс-служба комитета сообщает, что эта резолюция:

осуждает Россию за совершение актов геноцида против народа Украины;

призывает Соединенные Штаты вместе с союзниками по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины для предотвращения дальнейших актов российского геноцида против украинского народа;

поддерживает трибуналы и международные уголовные расследования для привлечения российских политических лидеров и военнослужащих к ответственности за агрессивную войну, военные преступления, преступления против человечности и геноцид;

призывает президента США Джо Байдена вводить санкции против виновных или причастных к геноциду украинского народа.

Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвали мировое сообщество сделать то же самое.

В частности, геноцидом российские преступления уже официально признали Сенат Чехии, Сенат Канады, парламент Эстонии, Сейм Латвии и другие страны.