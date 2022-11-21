Песков — официальное лицо, признавшее геноцид украинского народа — Подоляк 21 ноября, 16:12 Михаил Подоляк прогнозирует, что Дмитрий Песков займет ключевое место в специальном трибунале (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул в интервью Радио НВ, что спикер Кремля Дмитрий Песков является официальным лицом, признавшим геноцид украинского народа.

«Субъект по фамилии Песков — человек, официально зафиксировавший свое личное участие в массовом военном преступлении. Они открыто заявили, что есть мотив разрушать гражданскую энергетическую инфраструктуру суверенного государства, не имея на это никакого мандата. Они делают это сознательно для того, чтобы убивать гражданских граждан массово. Это очень важный параметр. И в специальном трибунале этот субъект странного вида (Песков — ред.) будет находиться как ключевое лицо, официально признавшее, что Россия занимается геноцидом украинского народа. Это не просто заявление. Это официальное заявление официального лица», — подчеркнул Подоляк в эфире Радио НВ.

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17 ноября Песков заявил, что отсутствие света и тепла во многих районах Украины — это последствия действий киевских властей, которые отказываются от переговоров.

В этот день Россия нанесла новую серию массированных ударов по украинским городам — спустя всего два дня после того, как выпустила по Украине более 90 ракет и 10 дронов-камикадзе.

Комментируя слова Пескова, спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что террористы Исламского государства ведут себя так же: убивают невинных, чтобы добиться выполнения своих требований.

«Россия действует как государство-террорист. Заявление Пескова должно открыть глаза некоторым странам, которые до сих пор верят, что Россия стремится к переговорам. Российскую агрессию разговорами не остановить. Ее можно остановить только системами ПВО, танками и РСЗО», — подчеркнул он.

