5 признаков геноцида. Что совершает Россия над народом Украины 1 ноября, 17:37

Наше поколение должно остановить геноцид украинского народа, который длится столетия

Геноцид, как определение, следует рассматривать минимум в трех измерениях: историческом, политическом и правовом.

Как Генеральный прокурор, я буду говорить именно о правовой плоскости этого вопроса. Но как гражданин Украины хочу отметить, что эта полномасштабная война, которая началась 24 февраля, заставляет каждого из нас определиться с теми терминами, которые довольно долго имели размытые контуры.

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В отдельные периоды нашей независимости Украина уже пыталась назвать вещи своими именами. 28 ноября 2006 года был принят закон Украины «О Голодоморе 1932—1933 годов в Украине». Он признал Голодомор геноцидом украинского народа. А еще есть постановление от 12 ноября 2005 года «О признании геноцида крымскотатарского народа». Им Украина признала геноцидом депортацию крымских татар в 1944 году.

Но очень важно, чтобы это политическое признание на уровне Украины было юридически закреплено, в том числе на уровне международных инстанций.

Нарушение Конвенции о предотвращении преступления геноцида предусматривает ответственность не только государства, но и индивидуальную уголовную ответственность.

Украина уже успешно судится против РФ в Международном суде ООН. Есть решение от 16 марта, в котором МС ООН приказал Российской Федерации «немедленно остановить военные операции, которые она начала на территории Украины 24 февраля 2022 года». Суд признал факт агрессии. Суд приказал остановить действия, несущие угрозу жизни украинцев. Россия проигнорировала это обязывающее решение.

Но именно такой вердикт МС ООН может быть дополнительным аргументом в других процессах против военных преступников и в целом государства-агрессора.

В то же время, в разных кругах я все равно вижу много дискуссий, а значит, сомнений в наличии в действиях представителей РФ элементов именно преступления геноцида, предусматривающего индивидуальную уголовную ответственность. Поэтому остановлюсь подробнее именно на этом.

В сентябре этого года у меня была возможность принять участие в дискуссии, посвященной теме «действий России в Украине и преступления геноцида» в Институте мира США, где четко озвучил свою позицию.

Что такое геноцид? Это одно из самых тяжких международных преступлений, в отличие от преступлений против человечности и военных преступлений, направленное против целой защищенной группы.

Наш с вами соотечественник Рафал Лемкин, автор концепции международного преступления геноцида, убедил весь мир, что это отдельное страшное преступление. А отдельная национальная, этническая или религиозная группа тоже имеет право на защиту.

В Независимом правовом анализе относительно нарушения РФ Конвенции о геноциде в Украине, подготовленном группой ведущих мировых экспертов, четко отмечено, что Украинская национальная группа, в официальных межгосударственных отношениях, признается на национальном и международном уровнях и в том числе — Россией. Следовательно, эта группа защищена Конвенцией о геноциде.

Ужасные цифры с каждым днем только растут

Что отличает геноцид от других преступлений? Намерение уничтожить эту защищенную группу как таковую. Полностью или частично. Даже если речь идет о таком намерении на территории отдельной области. Даже если речь идет об отдельном населенном пункте.

Это намерение может быть подтверждено в случае доказательств существования общего плана государства (полученных из официальных заявлений, документов или политики). Или оно может быть определено по структуре и характеру преступлений, направленных против защищенной группы.

О чем же свидетельствуют тысячи военных преступлений, совершенных Россией в Украине? Говорят ли они о геноциде?

Вот список форм либо признаков, которые в совокупности могут свидетельствовать о факте совершения геноцида. (Он, кстати актуален как для национального законодательства, так и для международного уголовного права). Итак:

— лишение жизни членов такой (защищенной) группы;

— причинение им тяжких телесных повреждений;

— создание для группы жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное ее физическое уничтожение;

— сокращение деторождения или предотвращение его в такой группе;

— насильственная передача детей из одной группы в другую.

И у меня вопрос… Что из этого перечня не делают представители РФ на территории нашей страны прямо сейчас? И вот ответ. По каждому из пунктов:

Лишение жизни членов такой (защищенной) группы и причинение им тяжких телесных повреждений

Только за время полномасштабной войны у нас погибли около 8 тысяч и ранены почти 11 тысяч гражданских. И это только сухие, установленные в пределах уголовных производств цифры. И это пока нет доступа к оккупированным и временно неподконтрольным территориям или местам, где идут активные боевые действия.

В местах массовых захоронений только Изюмского района Харьковщины было эксгумировано 451 тело погибшего, из них 429 — гражданских.

Донеччина — обнаружено 222 тела, из них 161 — гражданские.

Херсонщина — захоронения, в которых было 25 человек. Из них двое военных. Остальные — мирные жители.

В целом, на деоккупированных в течение неполных двух месяцев территориях в массовых захоронениях обнаружены тела почти семисот человек. 698, если точно. И 613 похороненных — гражданские. И более трети из них — с признаками неприродной смерти. Каждый третий.

Что это, если не уничтожение украинцев? Всюду, куда достает оружие российских военных, они убивают мирных украинских граждан. И ужасные цифры с каждым днем только растут… и, я подчеркиваю, неофициальное число жертв в разы больше!

Создание членам такой (защищенной) группы условий, рассчитанных на полное или частичное ее уничтожение

С самого начала широкомасштабного вторжения Россия заняла тактику уничтожения важной для людей инфраструктуры. Уничтожены и повреждены более пятидесяти тысяч гражданских объектов. И более 41 тысячи из них — это именно жилые дома! Сколько в них жило людей, теперь вынужденных искать убежище, в том числе — за пределами своей страны?

А еще почти две тысячи образовательных учреждений. Около 400 больниц, более 5 тысяч — объектов критической инфраструктуры, обеспечивающих жизнедеятельность населения (газопроводы, водопроводы, электросети).

Начиная с 24 февраля, Россия совершила более 100 ракетных ударов по более чем 50 энергетическим объектам Украины. И большую часть атак — за неполный октябрь. И все это — в предверии зимы.

А это означает отключение от энергетических ресурсов не только жилых домов, но и больниц, роддомов, детских садов, которые, я подчеркну, — не в зоне боевых действий!

Сокращение деторождения или предотвращение его в такой группе

Мы стали свидетелями того, сколько жертв изнасилований и преступлений сексуального насилия оставили русские солдаты на временно оккупированных ими территориях. Насилие и истязание стало типичным паттерном поведения российского агрессора. Уголовные производства относительно сексуального насилия, связанного с конфликтом, особенно чувствительны. Так что из уважения к жертвам этих преступлений мы не разглашаем детали.

Относительно насильственной передачи детей из одной группы в другую

На сегодняшний день официально идентифицировано 9755 депортированных детей. Впрочем, к сожалению, и эта цифра будет гораздо больше. Открытые источники свидетельствуют о сотнях тысяч депортированных детей. То есть это тысячи и тысячи маленьких украинцев и украинок, в которых методично будут выкорчевывать все родное, все то, что давали детям и чему учили с рождения их родители! В них будут уничтожать все украинское.

Действительно ли у россиян такие намерения?

Об этом уже свидетельствуют российские медиа. Заявление в прямом эфире некоего пропагандиста Красовского о том, что нужно «топить украинских детей». Что это, если не призыв к геноциду?

А только по официальным данным материалов наших производств, вражеское государство уже убило 430 украинских детей. Ранило более 800.

Политика незаконных депортаций и насильственного перемещения происходит еще с 2014 года, когда РФ перемещала детей с временно оккупированных территорий Крымского полуострова и Востока Украины.

Это уже речь об уничтожении будущих поколений украинцев. Будущего самой Украины.

Кстати, как отмечает американский историк, профессор Тимоти Снайдер, все это соответствует всеобщей политике РФ. Эта политика направлена на вытеснение всех других наций. На территории Украины это касается уничтожения украинского народа.

В подтверждение этому — дело против российского пропагандиста Армена Гаспаряна, которое слушается в украинском суде. Подозреваемый указал на необходимость начала денацификации, а по сути, геноцида украинского народа. Среди его идей — фильтрационные и концентрационные лагеря для украинцев. И даже полное уничтожение. Утверждение из «книги» «Денацификация Украины. Страна невыученных уроков» не раз использовались высшим политическим и военным руководством РФ для оправдания военной агрессии против Украины. А Управделами президента РФ закупило ее для изучения и использования должностными лицами.

Таким образом, Россия совершает все 5 из приведенных актов геноцида.

Безусловно, все эти преступления нуждаются в надлежащем документировании, на что сейчас и направлены усилия Офиса Генерального прокурора. Сбор доказательств, анализ заявлений и публикаций, проведение экспертиз.

По состоянию на данный момент мы зафиксировали более 300 фактов, которые относятся именно к определению — геноцид. Было допрошено более 2000 наших людей, которые в результате боевых действий были вынуждены покинуть территорию Украины или место жительства. Сейчас 4 дела уже направлены в суд. 3 — в порядке спецрасследования.

Расследуется 5 производств по геноциду. Среди них — магистральное — по факту совершения геноцида украинского народа.

Доказательства совершения преступления геноцида будут использованы как в национальных судах, так и переданы Международному уголовному суду

То, что украинскую нацию сейчас и в который раз в своей истории враг пытается уничтожить, подтверждается не только выводами экспертиз. Это доказывают более восьми месяцев борьбы в полномасштабной войне с РФ.

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