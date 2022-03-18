Реакция страны-агрессора. В Кремле ответили на слова Байдена о том, что Путин «головорез» и «убийственный диктатор»
Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что начавший войну против Украины Путин "головорез" и «убийственный диктатор», заявил, что Кремль «не будет давать резких оценок».
Об этом сообщает РИА Новости.
Песков считает, что к высказывания Байдена якобы приводит его «утомляемость», «раздражительность» и «забывчивость».
«Мы не будем давать резких оценок, чтобы не вызывать большую агрессию», — сказал Песков.
Президент США Джо Байден назвал главу Кремля Владимира Путина «чистым головорезом» и «убийственным диктатором», ведущим аморальную войну против Украины. Также Байден назвал Путина военным преступником.
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