Реакция страны-агрессора. В Кремле ответили на слова Байдена о том, что Путин «головорез» и «убийственный диктатор» 18 марта, 12:51 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)

Об этом сообщает РИА Новости.

Песков считает, что к высказывания Байдена якобы приводит его «утомляемость», «раздражительность» и «забывчивость».

«Мы не будем давать резких оценок, чтобы не вызывать большую агрессию», — сказал Песков.

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Президент США Джо Байден назвал главу Кремля Владимира Путина «чистым головорезом» и «убийственным диктатором», ведущим аморальную войну против Украины. Также Байден назвал Путина военным преступником.

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