«Марионетка в руках Москвы». Украина может помочь Молдове с Приднестровьем. Что для этого нужно — эксперт 2 июня, 14:36 NV Премиум Тирасполь, 3 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich/File Photo)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может помогать Молдове с деоккупацией так называемого Приднестровья только тогда, когда на это будет запрос «на самом высоком уровне военно-политического руководства, официального руководства Молдовы».

Военный эксперт Антон Михненко в эфире Radio NV объяснил, что для этого нужно.

«Я не знаю, что имел в виду непосредственно Владимир Зеленский, потому что он достаточно осторожно намекнул. Но здесь должна быть позиция одна: есть независимая, суверенная Республика Молдова, и только она может определить, готова ли она, например, обратиться к Украине, чтобы она помогла в решении приднестровского конфликта», — считает Михненко.

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Он убежден также, Украина не может самостоятельно принимать какие-то шаги:

«[Мы не можем] действовать на территории Приднестровья, пользоваться арсеналами, вытеснять ОГРВ (Оперативная группа российских войск в Приднестровье — ред.), которая там находится отдельно. Все зависит от Молдовы, от позиции Кишинева».

Украина же сейчас, по мнению эксперта, демонстрирует, что она находится на стороне Молдовы:

«И полностью за то, чтобы этот вопрос был окончательно решен. Уже 30 лет существует непризнанная Приднестровская Молдавская Республика. И мы знаем, что это просто марионетка в руках Москвы».

Недавно британская газета Financial Times писала, что война России против Украины дает Молдове возможность наконец решить проблему Приднестровья: 30-летний замороженный конфликт, который часто изображают как мрачный прототип будущего для оккупированных российскими войсками территорий Украины.

И после провала планов РФ по созданию сухопутного коридора в Приднестровье дислоцированный там российский военный контингент оказался практически изолированным.

В приднестровском селе Ковбасна находится большой арсенал, где хранится огромное количество оружия и боеприпасов, вывезенных из ГДР и Чехословакии после вывода оттуда советских войск.

В феврале новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан выступил за демилитаризацию Приднестровья и изгнание оттуда российских военных.