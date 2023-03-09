В непризнанном Приднестровье распространили вброс о покушении на представителей «власти» якобы по указанию СБУ, Кишинев отреагировал 9 марта, 12:50 В «министерстве госбезопасности» непризнанного Приднестровья сделали абсурдное заявление (Фото:jacquesbopp/Unsplash)

Спецслужбы непризнанного Приднестровья распространили вброс о покушении на «высших должностных лиц», которое якобы готовилось по указанию Службы безопасности Украины.

В «министерстве госбезопасности» заявили, что предотвратили теракт. В сообщении говорится, что подозреваемые в подготовке «покушения» задержаны и они дают признательные показания.

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В Приднестровье открыли уголовные дела по факту «теракта».

В Кишиневе уже отреагировали на эту абсурдную информацию.

В Бюро реинтеграции Молдовы заявили, что информации о подготовке «покушения» на представителей Приднестровья нет, пишет NewsMaker.

«У нас нет такой информации. Компетентные органы расследуют ситуацию. Мы настоятельно просим получать информацию из официальных и надежных источников», — отметили там.

В СБУ пока не прокомментировали эту информацию.

Несколько недель назад минобороны РФ распространило фейк о «подготовке вторжения ВСУ» в Приднестровье. Так называемое «минобороны» Приднестровья заявило о трехмесячных военных сборах.

В Молдове заявили, что заявление об украинском вторжении не соответствует действительности. Опроверг российские выдумки и официальный Киев.

В то же время в Кишиневе пророссийские митингующие регулярно устраивают антиправительственные протесты. 28 февраля демонстранты пытались прорваться к зданию парламента Молдовы и устроили стычки с полицией.

