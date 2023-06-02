Российские повстанцы заявили, что ведут бои недалеко от Шебекино в Белгородской области РФ 2 июня, 12:49 Танк с флагом Свободной России в селе Новая Таволжанка (Фото:Легион Свобода России / Telegram)

Российские повстанцы из Легиона Свобода России заявили, что совместно с Русским добровольческим корпусом ведут бои недалеко от города Шебекино в Белгородской области РФ в пятницу, 2 июня.

В своем Telegram они сообщили, что на марше уничтожена колонна РСЗО Град (БМ-21) Вооруженных Сил РФ.

Также, согласно их заявлениям, повстанцы уничтожили технику противника, которая пряталась в поселке Новая Таволжанка, находящемся недалеко от Шебкино.

Видео дня

Они опубликовали фото танка с флагом Свободной России, заявив, что он находится в Новой Таволжанке.

Также опубликован фрагмент видео предположительно с боем в районе этого села.

Повстанцы заявляют, что там ведутся активные бои, среди легионеров есть раненые, их уже доставили в больницу.

Сообщается, что под Таволжанкой российские войска уничтожили машину Renault с гражданскими, приняв ее за авто с диверсионной группой. Минимум двое гражданских погибли, говорится в сообщении.

На другом видео показаны кадры, как сообщается, уничтожения обеспечения и личного состава противника в неизвестном месте. По данным повстанцев, выведено из строя несколько единиц вражеской техники.

«Путинские войска разбегаются по посадкам и жилым домам, но наши корректировщики находят их и там», — заявили в Легионе Свобода России.