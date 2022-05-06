В Приднестровье утверждают, что не планируют воевать против Украины

6 мая, 22:02
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Уличная реклама в Приднестровье (Фото:dw.com)

Уличная реклама в Приднестровье (Фото:dw.com)

«Президент» самопровозглашенной ПМР Вадим Красносельский опроверг слухи о намерении напасть на территорию Украины. Заявил, что война против нашей страны якобы невозможна.

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Об этом сообщает Новости Приднестровья.

По словам Красносельского, информация об опасности со стороны Приднестровья не соответствует действительности.

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«На самом деле все даже кто заявляет и делает такие заявления — украинские политики разного ранга, они прекрасно понимают невозможность нападения Приднестровья на Украину», — заявил президент самопровозглашенной страны.

Также он отметил, что соответствующая информация влияет и на жителей самого же Приднестровья.

https://www.youtube.com/watch?v=UYCd1FS-5q4
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Молдова Приднестровье Российская пропаганда ПМР Война России против Украины

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