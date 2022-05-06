В Приднестровье утверждают, что не планируют воевать против Украины
Уличная реклама в Приднестровье (Фото:dw.com)
«Президент» самопровозглашенной ПМР Вадим Красносельский опроверг слухи о намерении напасть на территорию Украины. Заявил, что война против нашей страны якобы невозможна.
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Об этом сообщает Новости Приднестровья.
По словам Красносельского, информация об опасности со стороны Приднестровья не соответствует действительности.
«На самом деле все даже кто заявляет и делает такие заявления — украинские политики разного ранга, они прекрасно понимают невозможность нападения Приднестровья на Украину», — заявил президент самопровозглашенной страны.
Также он отметил, что соответствующая информация влияет и на жителей самого же Приднестровья.
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