В Приднестровье утверждают, что не планируют воевать против Украины 6 мая, 22:02 Цей матеріал також доступний українською Уличная реклама в Приднестровье (Фото:dw.com)

«Президент» самопровозглашенной ПМР Вадим Красносельский опроверг слухи о намерении напасть на территорию Украины. Заявил, что война против нашей страны якобы невозможна.

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Об этом сообщает Новости Приднестровья.

По словам Красносельского, информация об опасности со стороны Приднестровья не соответствует действительности.

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«На самом деле все даже кто заявляет и делает такие заявления — украинские политики разного ранга, они прекрасно понимают невозможность нападения Приднестровья на Украину», — заявил президент самопровозглашенной страны.

Также он отметил, что соответствующая информация влияет и на жителей самого же Приднестровья.

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