Вывод войск РФ из Приднестровья зависит от успехов Украины на поле боя — посол
Непризнанное Приднестровье (Фото:Slava Murava Kiss / Flickr)
Вывод российских войск из непризнанного Приднестровья зависит от нескольких факторов, в том числе и от успехов Украины на поле боя.
Об этом заявил посол Молдовы в Украине Валериу Киверь в интервью Суспільне.
По его мнению, ситуация в Приднестровье должна быть разрешена путем переговоров.
«Пока это больше политические декларации и желание привлечь внимание к ситуации в регионе, которая не совсем спокойна», — отметил он.
В то же время дипломат считает, что решение вопроса зависит от многих факторов, среди которых и успехи украинских войск на поле боя.
«Благодаря мужеству Украины, мы можем надеяться, что этот процесс пойдет довольно быстро в ближайшем будущем», — заявил Киверь.
9 февраля Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической стабильности в Молдове.
20 февраля он рассказал, что Москва рассматривает возможность совершить государственный переворот в Молдове, захватить аэропорт в Кишиневе и перебросить через него своих военных.
Позже это подтвердил новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан, также выступивший за демилитаризацию Приднестровья и изгнание оттуда российских войск.
Глава молдовской Службы информационной безопасности Александр Мустяцэ заявлял, что Россия может начать наступление на Молдову уже в начале 2023 года.
В МИД Польши говорили, что Польша, страны Балтии и Молдова — в списке «целей Кремля», но в ближайшее время нового российского нападения не будет.