Вывод войск РФ из Приднестровья зависит от успехов Украины на поле боя — посол 1 марта, 22:39 Непризнанное Приднестровье (Фото:Slava Murava Kiss / Flickr)

Вывод российских войск из непризнанного Приднестровья зависит от нескольких факторов, в том числе и от успехов Украины на поле боя.

Об этом заявил посол Молдовы в Украине Валериу Киверь в интервью Суспільне.

По его мнению, ситуация в Приднестровье должна быть разрешена путем переговоров.

«Пока это больше политические декларации и желание привлечь внимание к ситуации в регионе, которая не совсем спокойна», — отметил он.

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В то же время дипломат считает, что решение вопроса зависит от многих факторов, среди которых и успехи украинских войск на поле боя.

«Благодаря мужеству Украины, мы можем надеяться, что этот процесс пойдет довольно быстро в ближайшем будущем», — заявил Киверь.

9 февраля Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической стабильности в Молдове.

20 февраля он рассказал, что Москва рассматривает возможность совершить государственный переворот в Молдове, захватить аэропорт в Кишиневе и перебросить через него своих военных.

Позже это подтвердил новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан, также выступивший за демилитаризацию Приднестровья и изгнание оттуда российских войск.

Глава молдовской Службы информационной безопасности Александр Мустяцэ заявлял, что Россия может начать наступление на Молдову уже в начале 2023 года.

В МИД Польши говорили, что Польша, страны Балтии и Молдова — в списке «целей Кремля», но в ближайшее время нового российского нападения не будет.