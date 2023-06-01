Украина может ввести войска в Приднестровье, только если Молдова об этом попросит — Зеленский 1 июня, 21:17 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет права на военные действия в Приднестровье, пока правительство Молдовы не запросит этого.

«Украина может реагировать и помогать Молдове только если есть запрос. На самом высоком уровне военно-политического руководства, официального руководства Молдовы. И тогда обязательно Украина будет реагировать», — сказал Зеленский во время пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества.

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Президент добавил, что такого «запроса не было». Зеленский также подчеркнул, что Украина не претендует на территории Приднестровья.

«Они должны объединиться с их государством, с их историей — то есть с Молдовой», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский заявлял, что Москва рассматривает возможность совершить государственный переворот в Молдове, захватить аэропорт в Кишиневе и перебросить через него своих военных. Позже это подтвердил премьер-министр страны Дорин Речан.