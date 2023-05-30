Провал еще одного проекта Москвы. Как война РФ против Украины дает шанс Молдове решить замороженную проблему Приднестровья — FT 30 мая, 15:27 Главная площадь Тирасполя (Фото:RFE/RL)

Война России против Украины дает Молдове возможность наконец-то решить проблему Приднестровья: 30-летний замороженный конфликт, который часто считают мрачным прототипом будущего для оккупированных российскими войсками территорий Украины.

Об этом пишет в своем материале влиятельная британская газета Financial Times.

Издание напоминает, что сейчас Приднестровье представляет собой никем не признанный (кроме других пророссийских квазиреспублик) сепаратистский регион вдоль границы Молдовы с Украиной. В этом анклаве базируются около 1500 номинально российских солдат — остатков «миротворческих» сил, развернутых после войны 1992 года, которая унесла 700 жизней. Однако большинство из них являются местными новобранцами, Москва не проводит постоянные ротации состава этого контингента.

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Теперь же в Молдове сложилось «общее ощущение, что этот конфликт не должен пережить войну в Украине», говорит Валериу Паша, глава молдавского аналитического центра WatchDog.md.

И хотя в центральном парке Тирасполя стоят статуи российской императрицы Екатерины Великой и ее полководца Александра Суворова, полки тираспольских супермаркетов, наполненные западными товарами, «свидетельствуют о другой истории», отмечает FT — как и активное движение людей через контрольно-пропускные пункты, отделяющие этот участок земли от остальной территории Молдовы.

«По словам аналитиков, ключом к решению конфликта должно стать соглашение между властями Молдовы в Кишиневе и владельцами конгломерата Шериф, который монополизировал приднестровскую экономику», — объясняет издание, напоминая, что Шериф владеет сетью супермаркетов и АЗС, а также футбольным клубом Шериф Тирасполь, который играет на современном стадионе на окраине города.

Как писал ранее NV, более половины ВВП пророссийскому анклаву приносит бизнес финансово-промышленной группы Шериф. Ключевая фигура структуры — приднестровский олигарх Виктор Гушан. Российское издание Коммерсант оценило его состояние в $2 млрд (2015). Изначально компания торговала сигаретами и спиртом, использовав близкое расположение к украинским морским портам Ильичевска и Одессы. Первый "президент" непризнанного Приднестровья Игорь Смирнов полностью освободил Шериф от налогов. Теперь компания владеет активами в ключевых сферах экономики и одноименным футбольным клубом, который даже участвует в еврокубках.

Экономически Приднестровье зависит от поставок бесплатного газа от российского Газпрома. Это позволяет приднестровской "власти" поддерживать низкие тарифы на коммунальные услуги и выплачивать более высокие пенсии, чем в остальной Молдове. Кроме того, российский газ обеспечивает топливом электростанцию, которая снабжает электроэнергией всю Молдову.



«У них идеальная бизнес-модель, — отмечает Александру Фленке, бывший вице-премьер-министр Молдовы по вопросам реинтеграции, а ныне директор аналитического центра Initiative 4 Peace, — Они имеют бесплатный газ и продают его за молдавскую валюту. Все, чего они хотят, это сохранить статус-кво».



Одна гарантий для такого статус-кво больше нет, констатирует британское издание. Сейчас Молдова ускоряет свои попытки избавиться от зависимости от электроэнергии из Приднестровья, и как только это произойдет — возможно, уже через несколько лет — экономика сепаратистов окажется в большой беде. «Если они не будут продавать электроэнергию, они обанкротятся», — подчеркивает Валериу Паша.

По его словам, критический сдвиг произошел в прошлом году, когда Украина на фоне войны закрыла границу с Приднестровьем. Это не только приостановило торговлю, но и подавило контрабанду, которая долгое время была источником прибыли в сепаратистском анклаве, что лишь подчеркнуло его зависимость от экспорта в ЕС.



«Контрабанда была очень важным источником дохода» для элиты в Тирасполе и ее покровителей в Молдове и Украине, говорит Паша. «Это работало много лет, но сейчас Приднестровский регион очень зависит от ЕС. Туда идет около 70% экспорта. Это хорошо, потому что это рычаг», — добавляет он.

С 2014 года приднестровские компании имеют доступ к рынкам ЕС, если они зарегистрируются в Кишиневе, столице Молдовы.

Томас де Ваал, старший научный сотрудник Carnegie Europe, считает, что шансы на «экономический крах» в Приднестровье гораздо выше, чем на кризис в сфере безопасности.

По его словам, Москва всегда стремилась сохранить контроль над анклавом, однако критическим отличием Приднестровья от других региональных посягательств РФ является то, что Россия не имеет общей границы с этим регионом, напоминает аналитик.

После вторжения в Украину Москва время от времени ссылалась на якобы угрозу конфликта в Приднестровье. Русскоязычное население этой части Молдовы официально оценивается в 400 000 человек, однако на самом деле считается, что по крайней мере треть жителей эмигрировала отсюда, напоминает FT.

«В прошлом Шериф стремился держать Россию на расстоянии, — напоминает Ваал. — Приднестровские „чиновники“ ранее ясно дали понять, что хотят баланса между Россией и Европой. Но такая идея становится неустойчивой. Я не думаю, что сейчас у них есть какая-то идея, кроме как выжить».

Правительство Молдовы, похоже, «играет в игру на выжидание», предполагает издание. Возможно, Кишинев надеется, что статус кандидата в члены ЕС и евроинтеграционный курс «принесет экономические дивиденды, которые сделают реинтеграцию более привлекательной для приднестровцев», пишет FT.

Власти Молдовы также не желают, чтобы воссоединение с Приднестровьем рассматривалось как предпосылка для членства в ЕС. Президент Молдовы Майя Санду недавно заявила, что главным вопросом в переговорах с ЕС являются реформы, а не Приднестровье. «Мы надеемся, что в ближайшее время будем иметь геополитическую возможность решить этот конфликт», — сказала она FT. Но, по словам Санду, «мы не должны рассматривать это как главную проблему» в переговорах о вступлении в ЕС.

Однако Александру Фленке считает такой подход ошибочным и призывает власти Молдовы воспользоваться моментом. По его словам, «многие в Кишиневе» убеждены, что стоит подождать до конца войны в Украине. «Это ошибка. Вы должны продвигать план сейчас», — отметил он, добавив, что Шерифу, вероятно, стоит предложить «будущее в интегрированной стране».

«Месседж должен быть таким: у вас не так много вариантов; забудьте о бесплатном российском газе, этому будет положен конец. Но у вас есть законный бизнес, и вы можете сохранить его и легализовать. Единственный путь — быть частью Молдовы», — приводит Фленке пример курса потенциальных переговоров.

Однако молдавские чиновники опасаются действовать слишком быстро, утверждая, что скромной экономике Молдовы и ее правительству с небогатыми ресурсами будет трудно поглотить Приднестровье.

Один из молдавских чиновников в комментарии FP указал на то, что ударом для Кишинева может стать и массивное вливание электората консервативно настроенных русскоязычных граждан в то время, когда рейтинги молдавского правительства упали на фоне высоких цен на энергоносители.

«Влейте 15% избирателей из „русского мира“ в любую демократию и посмотрите, что получится», — сказал этот чиновник. По его мнению, реинтеграция Приднестровья должна напоминать скорее принятие нового члена в ЕС [с соответствующими требованиями], чем процедуру воссоединения Германии.