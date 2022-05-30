«Это легитимная заявка». Франция не против ускоренной процедуры получения Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС — МИД 30 мая, 17:47 Цей матеріал також доступний українською Катрин Колонна (Фото:Tobias Schwarz/Pool via REUTERS)

Франция поддерживает, чтобы Украина пошла за ускоренной процедурой получения статуса кандидата на вступление в ЕС.

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Об этом заявила министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна в ходе визита в Киев, сообщает Интерфакс-Украина.

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«Мы склонны к тому, чтобы Украина пошла по ускоренной процедуре. Украина подала заявку на кандидатство на поступление. Это легитимная заявка», – сказала она.

По ее словам, в конце июня эта заявка будет рассмотрена главами государств.

«Уже в ближайшие дни, в середине июня будет экспертное заключение комиссии. Я пока не знаю, какой это вывод, но мы все работаем над тем, чтобы было единодушие среди стран-членов ЕС и на базе всех критериев и четких условий эта заявка была принята согласно заключению Еврокомиссии», — сказала Колонна.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. По словам Зеленского, заключение Европейской комиссии будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Оно будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе не позднее июня 2022 года.

Несколько дней назад госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон заявил, что заявка Украины на вступление в Европейский союз займет не менее 15−20 лет. По словам французского политика, такой процесс занимает много времени, и он не хочет предлагать украинцам «иллюзии и ложь».

9 мая президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что вступление Украины в Евросоюз займет несколько лет. Идея с созданием «параллельной организации» заинтересовала канцлера Германии Олафа Шольца.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил: если Украина не получит в июне статус кандидата в Европейский Союз, то это будет «обманом» со стороны европейцев.

Президент Владимир Зеленский исключил альтернативу статусу кандидата в ЕС и назвал их очередным компромиссом Европы и России.

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