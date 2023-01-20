Пропаганде РФ померещилось уничтожение первого танка Abrams под Соледаром

20 января, 14:05
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Тот факт, что Abrams Украине никто не поставлял, россиян ничуть не смутил (Фото:Скриншот t.me/AFUStratCom)

Тот факт, что Abrams Украине никто не поставлял, россиян ничуть не смутил (Фото:Скриншот t.me/AFUStratCom)

Кремлевская пропаганда распространила фейк о якобы уничтожении под Соледаром первого американского танка Abrams.

На это обратили внимание в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

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При этом танков Abrams на вооружении ВСУ не просто нет, об их поставках Украины на сегодняшний день не идет даже речи.

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Более того, даже поставки немецкие Leopard 2 пока все еще находятся на этапе обсуждения на встрече Контактной группы по обороне в формате Рамштайн.

t.me/AFUStratCom
Фото: t.me/AFUStratCom

«Ты видишь Абрамса? Нет. И он есть. Вот что значит работать вперед», — прокомментировали украинские военные фантазии кремлевских пропагандистов, заявивших об уничтожении воображаемого Abrams с помощью РПГ-18 Муха.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Танки Пропаганда Российская агрессия Фейк Война России против Украины танк Abrams

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