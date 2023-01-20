Пропаганде РФ померещилось уничтожение первого танка Abrams под Соледаром 20 января, 14:05 Тот факт, что Abrams Украине никто не поставлял, россиян ничуть не смутил (Фото:Скриншот t.me/AFUStratCom)

Кремлевская пропаганда распространила фейк о якобы уничтожении под Соледаром первого американского танка Abrams.

На это обратили внимание в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

При этом танков Abrams на вооружении ВСУ не просто нет, об их поставках Украины на сегодняшний день не идет даже речи.

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Более того, даже поставки немецкие Leopard 2 пока все еще находятся на этапе обсуждения на встрече Контактной группы по обороне в формате Рамштайн.

Фото: t.me/AFUStratCom

«Ты видишь Абрамса? Нет. И он есть. Вот что значит работать вперед», — прокомментировали украинские военные фантазии кремлевских пропагандистов, заявивших об уничтожении воображаемого Abrams с помощью РПГ-18 Муха.