США и Германия не смогли договориться насчет танков для Украины накануне Рамштайна — CNN 20 января, 09:54 Берлин так и не изменил свою позицию насчет танков, несмотря на давление Вашингтона (Фото:Ian Tong/Defense Express)

Вашингтон и Берлин так и не смогли договориться насчет поставок ВСУ немецких танков Leopard 2, сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальные лица США, знакомые с ситуацией.

Этот вопрос в четверг, 19 января, накануне встречи в формате Рамштайн обсуждали глава Пентагона Ллойд Остин и новый министр обороны Германии Борис Писториус.

«Было бы странно, если бы Германия передумала, несмотря на давление Ллойда Остина», — рассказал один из собеседников.

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При этом, по словам журналистов, перед встречей Остина и Писториуса некоторые были «очень оптимистичны» и уверены, что стороны добьются прогресса в вопросе танков для Украины.

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, он одобрит передачу Leopard, если США поставят свои Abrams, однако глава минобороны страны позже отметил, что это условие не является обязательным.



Во время своего визита во Львов 11 января президент Польши Анджей Дуда объявил, что ВСУ получят роту танков Leopard в рамках помощи от международной коалиции.

Его финский коллега Саули Ниинисте также подтвердил, что его страна может передать «небольшое количество» этой техники.

В свою очередь Германия продолжает оттягивать решение по этому поводу, ссылаясь на то, что не хочет принимать его без США.

В то же время ключевая роль в этом вопросе отводится именно Берлину, поскольку это он должен одобрить реэкспорт немецких танков.