Новый глава Минобороны Германии заявил, что поставки танков Leopard могут начаться и без Abrams

20 января, 02:35
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Борис Писториус (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Борис Писториус (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Новый глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что поставки в Украину танков Leopard могут начаться и без решения США передать Abrams.

Об этом сообщает ARD.

Он отметил, что ему ничего неизвестно о привязке поставок танков к аналогичному решению США.

"Я абсолютно уверен, что мы получим решение по этому вопросу в ближайшие несколько дней. Но сегодня я не могу сказать вам, как оно будет выглядеть", - заявил министр.

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Инфографика: NV
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По данным немецких СМИ, канцлер Германии Олаф Шольц сказал президенту США Джо Байдену, что одобрит передачу Украине немецких танков Leopard, если США поставят Украине Abrams.

Агентство Reuters сообщило, что партнеры Германии усилили давление на Олафа Шольца в Давосе, чтобы тот разрешил поставки танков Leopard Украине.

https://www.youtube.com/watch?v=_57wvCvl_vk
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Танки Германия Вооружение Военная помощь Поставки оружия Война в Украине Танк Война России против Украины танк Abrams танки Leopard Борис Писториус

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