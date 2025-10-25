Президент США Дональд Трамп отправился в поездку в Азию . Он хочет заключить торговые соглашения и провести переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином о возможном понижении пошлин между США и Китаем.

Об этом 25 октября пишет Reuters.

В пятницу вечером, 24 октября, Трамп покинул Вашингтон и начал пятидневное турне, которое охватит Малайзию, Японию и Южную Корею. Это его первая поездка в Азию и самая длинная заграничная командировка с момента начала второго президентского срока.

Агентство пишет, что цель президента — достичь ряда договоренностей по торговле, поставкам критически важных минералов и прекращению огня в нескольких регионах, прежде чем лично встретиться с Си Цзиньпином в Южной Корее.

По словам источника Reuters, знакомого с ходом подготовки встречи двух лидеров, прорыва ожидать не стоит — стороны пытаются лишь уменьшить разногласия и договориться о частичных уступках.

Возможный временный компромисс может предусматривать частичное снижение пошлин, их замораживание на текущем уровне или обязательства Китая закупить американские соевые бобы и самолеты Boeing. Подобные обещания Пекин уже давал в 2020 году, но не выполнил.

США, в свою очередь, могут разрешить поставки Китаю высокотехнологичных чипов, тогда как Пекин может смягчить контроль над экспортом редкоземельных металлов. Но не исключено, что переговоры вообще ничем не завершатся, отметили в агентстве.

Министр финансов США Скотт Бессент сказал, что встреча Трампа и Си будет неофициальной. В то же время сам Трамп заверил журналистов, что планирует «долгую встречу», во время которой стороны смогут «решить много вопросов и недоразумений».

Аналитики отмечают, что азиатская политика Трампа строится на сильном давлении в отношении торговли и военных расходов союзников.

Мира Рапп-Хупер из Brookings Institution отметила, что главный вопрос поездки — «на чьей стороне стоят Соединенные Штаты и за что они выступают».

В воскресенье Трамп посетит саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре, где может стать свидетелем подписания соглашения о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей. Этот документ закрепит перемирие, действующее с июля, хотя до полноценного мира еще далеко.

После Малайзии Трамп отправится в Японию, чтобы встретиться с новым премьер-министром Санаэ Такаичи, которая подтвердит планы увеличения военных расходов и намерение инвестировать $550 миллиардов в США.

Далее, в южнокорейском городе Пусан, Трамп планирует встретиться с Си Цзиньпином перед международным торговым саммитом. После этого он вернется в Вашингтон еще до начала форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC).

Если соглашения с Китаем достичь не удастся, Трамп пригрозил повысить пошлины на китайские товары до 155% с 1 ноября, что, вероятно, вызовет резкий ответ Пекина, добавляют в Reuters.

Кроме торговли, лидеры планируют обсудить Тайвань, который давно является источником напряжения между США и Китаем, а также войну России против Украины. Американская сторона подчеркнула, что не намерена говорить о других вопросах, кроме торговли, экспортного контроля и закупок Китаем российской нефти.

Перед вылетом Трамп заявил, что поднимет вопрос Тайваня, а также потребует освобождения Джимми Лая — основателя закрытой продемократической газеты Apple Daily, который отбывает наказание в Гонконге по законам о нацбезопасности.

Ранее Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявлял, что США вводят 100% пошлины на все товары из Китая и вводят экспортный контроль на критически важное программное обеспечение.

По словам американского лидера, новые торговые ограничения вступят в силу с 1 ноября 2025 года или раньше, если Китай «предпримет дальнейшие агрессивные шаги» в своей торговой политике.

10 октября ВВС сообщило, что Трамп пригрозил отказаться от запланированной встречи с Си Цзиньпином после того, как Пекин ужесточил правила экспорта редкоземельных металлов.

Трамп заявил, что теперь не видит «никаких оснований» для встречи с китайским лидером в конце октября, обвинив Китай в «очень враждебных намерениях» и попытках «удержать мир в плену».

В сентябре телеканал CNN писал, что Трамп может встретиться с Си Цзиньпином на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в октябре.