Китай объявил о проведении нового раунда торговых переговоров с США: стало известно место и время встречи

Китай заявил о новых переговорах с США (Фото: Mark Schiefelbein via REUTERS)

Китай анонсировал проведение нового раунда торговых переговоров с США, которые состоятся с 24 по 27 октября в столице Малайзии — Куала-Лумпуре. Об этом 23 октября пишет Bloomberg .

Вице-премьер Госсовета Хе Лифен встретится с американскими чиновниками для обсуждения ключевых вопросов двусторонней торговли и снижения напряжения между двумя крупнейшими экономиками мира, пишет издание.

Перед переговорами Хэ Лифэн, являющийся главным торговым представителем Пекина и соратником лидера Китая Си Цзиньпина, провел телефонный разговор с министром финансов США Скоттом Бессентом.

Ожидается, что стороны попытаются снизить напряжение после взаимных ограничений и санкций, а также подготовят почву для возможной встречи Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC) в Южной Корее.

Торговое перемирие между странами истекает 10 ноября, и стороны пытаются избежать его срыва.

Ранее Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявлял, что США вводят 100% пошлины на все товары из Китая и вводят экспортный контроль на критически важное программное обеспечение.

По словам американского лидера, новые торговые ограничения вступят в силу с 1 ноября 2025 года или раньше — если Китай «сделает дальнейшие агрессивные шаги» в своей торговой политике.

10 октября BBC сообщило, что Трамп пригрозил отказаться от запланированной встречи с Си Цзиньпином после того, как Пекин ужесточил правила экспорта редкоземельных металлов.

Трамп заявил, что теперь не видит «никаких оснований» для встречи с китайским лидером в конце октября, обвинив Китай в «очень враждебных намерениях» и попытках " удержать мир в плену".