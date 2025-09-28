Си Цзиньпин считает, что может заставить Трампа изменить политику в отношении Тайваня, сообщили источники WSJ (Фото: Lintao Zhang/Pool via REUTERS)

Лидер Китая Си Цзиньпин, пользуясь желанием президента США Дональда Трампа заключить торговое соглашение, может потребовать от него выступить против независимости Тайваня , сообщает The Wall Street Jurnal .

Источники издания сообщили, что Си Цзиньпин надеется добиться изменения политики США для ослабления и изоляции Тайваня.

«Это означало бы изменение политики США с нейтральной позиции на позицию активного сотрудничества с Пекином в борьбе с суверенитетом Тайваня — изменение, которое может еще больше укрепить власть Си Цзиньпина в стране», — объясняется в статье.

Реклама

По мнению источников WSJ, лидер Китая считает, что ему удастся убедить Трампа изменить политику США в отношении Тайваня в обмен на заключение экономического соглашения, к которому стремится президент США.

Издание обращает внимание на то, что отношения США и Тайваня стали «неопределенными», поскольку Трамп, в отличие от своего предшественника Джо Байдена, избегает заявлений о том, будут ли США воевать с Китаем, если он вторгнется на Тайвань. Нынешний президент США объясняет это тем, что публичные заявления якобы ослабят его переговорные позиции.

Источники WSJ, близкие к Белому дому заявили, что администрация Трампа стремится сдержать Китай от военного нападения на Тайвань и планирует побудить Тайбэй увеличить расходы на собственную оборону — в том числе на беспилотники и боеприпасы.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что Россия помогает Китаю с подготовкой к нападению на Тайвань. В материале говорится о том, что РФ использует свой боевой опыт для проведения подготовки китайских воздушно-десантных подразделений и обучения десантированию бронетехники. По мнению аналитиков, это усилит способность Пекина захватить Тайвань.

Китай считает Тайвань своей территорией и резко реагирует на любые поставки западного оружия на остров. Армия КНР стремительно наращивает силы и проводит масштабные учения вокруг Тайваня.

По оценкам американской разведки, Си Цзиньпин приказал армии быть готовой к силовому захвату острова к 2027 году, хотя эта дата не является официальным дедлайном.

Трамп неоднократно заявлял, что во время его президентства Китай не решится на вторжение в Тайвань.