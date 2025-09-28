Си Цзиньпин хочет заставить Трампа выступить против независимости Тайваня — WSJ

28 сентября, 18:03
Си Цзиньпин считает, что может заставить Трампа изменить политику в отношении Тайваня, сообщили источники WSJ (Фото: Lintao Zhang/Pool via REUTERS)

Си Цзиньпин считает, что может заставить Трампа изменить политику в отношении Тайваня, сообщили источники WSJ (Фото: Lintao Zhang/Pool via REUTERS)

Лидер Китая Си Цзиньпин, пользуясь желанием президента США Дональда Трампа заключить торговое соглашение, может потребовать от него выступить против независимости Тайваня, сообщает The Wall Street Jurnal.

Источники издания сообщили, что Си Цзиньпин надеется добиться изменения политики США для ослабления и изоляции Тайваня.

«Это означало бы изменение политики США с нейтральной позиции на позицию активного сотрудничества с Пекином в борьбе с суверенитетом Тайваня — изменение, которое может еще больше укрепить власть Си Цзиньпина в стране», — объясняется в статье.

По мнению источников WSJ, лидер Китая считает, что ему удастся убедить Трампа изменить политику США в отношении Тайваня в обмен на заключение экономического соглашения, к которому стремится президент США.

Издание обращает внимание на то, что отношения США и Тайваня стали «неопределенными», поскольку Трамп, в отличие от своего предшественника Джо Байдена, избегает заявлений о том, будут ли США воевать с Китаем, если он вторгнется на Тайвань. Нынешний президент США объясняет это тем, что публичные заявления якобы ослабят его переговорные позиции.

Источники WSJ, близкие к Белому дому заявили, что администрация Трампа стремится сдержать Китай от военного нападения на Тайвань и планирует побудить Тайбэй увеличить расходы на собственную оборону — в том числе на беспилотники и боеприпасы.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что Россия помогает Китаю с подготовкой к нападению на Тайвань. В материале говорится о том, что РФ использует свой боевой опыт для проведения подготовки китайских воздушно-десантных подразделений и обучения десантированию бронетехники. По мнению аналитиков, это усилит способность Пекина захватить Тайвань.

Китай считает Тайвань своей территорией и резко реагирует на любые поставки западного оружия на остров. Армия КНР стремительно наращивает силы и проводит масштабные учения вокруг Тайваня.

По оценкам американской разведки, Си Цзиньпин приказал армии быть готовой к силовому захвату острова к 2027 году, хотя эта дата не является официальным дедлайном.

Трамп неоднократно заявлял, что во время его президентства Китай не решится на вторжение в Тайвань.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Китай Тайвань Си Цзиньпин Дональд Трамп США-Китай

