Почему Трамп впервые надавил на Кремль санкциями

● Момент, який розлютив Трампа. Навіть у Білому домі багато хто був здивований тим, як швидко президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про новий пакет санкцій проти Росії. Про це написав CNN, аналізуючи, як анонсована американським лідером зустріч із Путіним у Будапешті обернулася антиросійськими санкціями.

Реклама

Трамп дав зрозуміти радникам, що його «інстинкти» підказують йому, що настав час рухатися в іншому напрямку у відносинах із російським диктатором. За словами високопоставленого представника Білого дому, це стало кульмінацією «хороших дзвінків» із Путіним, а потім читання публікацій у ЗМІ і розуміння того, що Росія, як і раніше, бомбить Україну. За кілька годин до оголошення санкцій росіяни завдали удару по будівлі дитячого садка в Харкові, підкреслили автори матеріалу. На кадрах, знятих після атаки, видно, як із палаючої будівлі з дітьми на руках вибігають перелякані люди.

Трамп також керувався перемир’ям у секторі Газа, вважаючи, що його вдалося досягти тільки після того, як він став більш жорстким щодо прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. «Жорстка позиція призвела до дій», — цитує CNN анонімного чиновника. За даними журналістів, Трампу неодноразово телефонував сенатор Ліндсі Грем та інші союзники-республіканці, закликаючи ввести санкції.

● А ще — Рубіо. Трамп вперше під час свого другого терміну запровадив прямі санкції проти Росії — і це рішення стало результатом впливу держсекретаря Марко Рубіо. Принаймні так про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

За інформацією співрозмовників видання, Рубіо скасував заплановану особисту зустріч із главою МЗС РФ Сєргєєм Лавровим після телефонної розмови, під час якої стало очевидно, що Кремль намагається затягнути переговори про перемир’я. На думку Рубіо, Москва не продемонструвала жодних реальних змін у своїй позиції.

Bloomberg зазначило, що вплив Рубіо на рішення Трампа свідчить про зростання ролі держсекретаря у формуванні зовнішньої політики США. Раніше він уже виступав за більш жорстку лінію щодо Венесуели, коли тимчасово обіймав посаду радника президента з питань нацбезпеки. Позиція очільника Держдепу контрастує з підходом давнього соратника Трампа — спеціального посланця Стіва Віткоффа, який відомий своєю м’якшою стратегією щодо Кремля.

● Трамп обрав не самий жорсткий варіант. Після того як у президента США вичерпалося терпіння щодо Кремля через війну проти України, йому було запропоновано три варіанти антиросійських санкцій. Так про це написала The Wall Street Journal.

За кілька годин після того, як президент США скасував запланований саміт у Будапешті, вважаючи його марною тратою часу, РФ завдала по Україні нових ударів, уразивши, зокрема, дитячий садок. Як зазначила WSJ, безпосередньо коментувати атаки Трамп не став, але, за словами представників адміністрації, був обурений подібною агресією.

Пакети санкцій США проти російської нафтової галузі були розроблені й готові до застосування на випадок, якщо Трамп ухвалить рішення діяти, додала WSJ з посиланням на офіційних осіб. За їхніми словами, президенту США було представлено три варіанти санкцій: жорсткий, спрямований безпосередньо на російську промисловість і високопоставлених російських керівників; середній — із вектором на енергетичну галузь РФ, а також м’якший, який передбачає більш обмежені санкції. Трамп зробив вибір на користь середнього.

● Вчора Трамп попередив, що ефективість та дієвість обраних ним санкцій можна буде оцінити протягом шести місяців…

● Москву це не зупинило. Кірілл Дмітрієв, голова Російського фонду прямих інвестицій (та спецпредставник Путіна), прибув до Сполучених Штатів для «офіційних» переговорів. Про це повідомив CNN з посиланням на обізнані джерела.

За словами співрозмовників телеканалу, очікується, що Дмітрієв зустрінеться з представниками адміністрації Трампа, «щоб продовжити обговорення відносин між США та Росією».

● Трамп буде тиснути в обидва боки. Президент Трамп прагне чинити тиск як на російського диктатора, так і на президента України Володимира Зеленського, щоб змусити їх сісти за стіл переговорів і домовитися про припинення війни в Україні. Про це в інтерв'ю Newsmax розповів Метью Вітакер, посол США при НАТО.

Вітакер підкреслив, що адміністрація США продовжує підтримувати Україну в захисті її суверенітету, але головний фокус Трампа змістився на тиск на обидві сторони. Він додав, що президент дедалі більше нетерплячий через відмову Путіна від деескалації. «Він тримає всі карти в руках», — сказав посол про Трампа. «І зрештою він використовуватиме їх так, як вважає за потрібне, щоб створити умови, які змусять Володимира Путіна залишатися за столом переговорів, вести перемовини і вирішити цю війну, адже вбивства мають припинитися. І, якщо відверто, Трамп дуже розчарований тим, що Путін не хоче завершувати цю війну», — додав Вітакер.

● Ось так ЄС допомагатиме Україні. Лідери ЄС напередодні, під час саміту Європейської ради, досягли трьох важливих домовленостей щодо України, розповів президент Євроради Антоніу Кошта.

Кошта сказав, що першою домовленість є зобов’язання європейських лідерів закривати фінансові проблеми України протягом наступних двох років. Другою домовленістю він назвав ухвалення 19-го пакету санкцій ЄС, який «посилить тиск на Росію та ще більше зашкодить її військовій машині». А ще країни-члени блоку погодилися посилити заходи та координувати дії для боротьби з тіньовим флотом Росії, і це третя домовленість.

● Знову разом із Чарльзом ІІІ. Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії та зустрівся — вже втретє - з королем Чарльзом ІІІ.

Зеленський також зустрінеться з премʼєром Великої Британії Кіром Стармером і візьме участь у засіданні «коаліції охочих».

● Президент України подякував Великій Британії за постійну підтримку та зазначив, що очільник Кремля атаками, націленими на цивільну інфраструктуру, штовхає Україну до «гуманітарної катастрофи».

● Російські бомби вперше долетіли до Одеси. Країна-агресорка Росія сьогодні вперше атакувала цивільну інфраструктуру Одеської області корегованими авіаційними бомбами (КАБами). Про це розповів Олег Кіпер, керівник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА).

«Це нова серйозна загроза для Одещини. Такі удари несуть колосальну небезпеку для людей і можуть завдати значних руйнувань», — наголосив Кіпер.

● Дрони на підльоті до Москви. Московську і Ростовську області Росії в ніч на 24 жовтня атакували дрони. Губернатор Московської області Андрєй Воробйов заявив, що один із дронів влучив у житловий будинок у Красногорську, що в Підмосков'ї. А мер Москви Сергєй Собянін стверджував, що російське ППО нібито збило три безпілотники, які «летіли на Москву».

Московські аеропорти Домодєдово і Жуковський вранці 24 жовтня призупинили роботу через загрозу БпЛА.

● Сили оборони України зачистили населений пункт Торське на Лиманському напрямку та знищили до сотні російських військових. Про це повідомив штурмовий полк Скеля 425 на своєму YouTube-каналі.

Військові зазначили, що протяжність населеного пункту — майже 9 км, і це вплинуло на планування та хід операцій.

● Коли почнуть опалювати будинки? «Опалювальний сезон вже розпочався для соціальної сфери. Рішення по старту опалювального сезону приймається органами місцевого самоврядування, коли протягом трьох діб середньодобова температура не перевищує 8 градусів, — розповіла сьогодні прем'єрка Юлія Свириденко. — Цієї норми і дотримуємося».

Своєю чергою Олексій Кулеба, віцепрем'єр з відновлення — міністр розвитку громад та територій, зазначив, що є домовленість з органами місцевого самоврядування, що питання з опалювальним сезоном, зі зрозумілих причин, зокрема, через постійні ворожі обстріли, будуть прийматися в тісній координації з урядом.

● «Німеччина посилює стійкість нашої критичної інфраструктури і вносить EUR60 млн у Фонд підтримки енергетики України. Ці кошти допоможуть швидше постачати генератори, енергетичне обладнання та мобільні теплоелектростанції», — написала в ТГ Свириденко.

І насамкінець:

● Уряд компенсує бізнесу воєнні ризики. Кабмін запускає механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу, повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Підприємства з територій підвищеного ризику (прифронтові регіони) зможуть отримати до 10 млн грн компенсації за пошкоджене чи знищене майно внаслідок атак. «Після фіксації збитків і подання документів до ПрАТ Експортно-кредитне агентство держава відшкодовує частину втрат у межах цього ліміту», — написала вона у ТГ.

Що стосується дії програми на всю Україну, то за словами прем'єрки, за моделлю, подібною до «5−7−9%», держава компенсує частину вартості страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків — щоб знизити тариф для бізнесу до 1%. «Наприклад, якщо підприємство у Рівненській області страхує майно на 50 млн грн за ставкою 3%, держава покриє дві третини вартості цієї страховки — але не більше 1 млн грн на рік», — пояснила Свириденко.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє - своє та країни.