Трамп вводит 100% пошлины на китайские товары и контроль над критическим программным обеспечением

США вводят 100% пошлины на все товары из Китая и вводят экспортный контроль на критически важное программное обеспечение.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей заметке в соцсети Truth Social.

Новые торговые ограничения вступят в силу с 1 ноября 2025 года, или раньше — если Китай «предпримет дальнейшие агрессивные шаги» в своей торговой политике.

Реклама

Читайте также: Куда Трамп ведет США и как работает Китай

«Китай занял чрезвычайно агрессивную позицию в сфере торговли, направив миру крайне враждебное письмо, в котором заявил о масштабном экспортном контроле практически на всю свою продукцию», — отметил Трамп.

Президент подчеркнул, что США будут действовать самостоятельно, без ожидания аналогичных шагов от других стран, и назвал действия Пекина «моральным позором в международной торговле».

«Невозможно поверить, что Китай мог пойти на такое, но они это сделали, а остальное — уже история», — написал он.

Ранее американский лидер заявлял, что «не видит необходимости» во встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, ссылаясь на «враждебные письма», которые Пекин отправляет другим странам с сообщением о введении экспортных ограничений.

Трамп утверждает, что эти инициативы Китая могут парализовать глобальные рынки, в частности в сфере редкоземельных металлов, и создать проблемы для большинства экономик мира.

Несмотря на это, 2 октября он отметил, что встреча с Си Цзиньпином может состояться в течение месяца.