«Не вижу оснований». Трамп пригрозил отменить встречу с Си Цзиньпином после ужесточения Китаем экспортных правил

Президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпинь во время саммита лидеров G20 в Осаке, Япония (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)

Президент США Дональд Трамп пригрозил отказаться от запланированной встречи с лидером Китая Си Цзиньпином после того, как Пекин ужесточил правила экспорта редких металлов. Об этом в пятницу, 10 октября, сообщает BBC .

В соцсетях Трамп написал, что теперь не видит «никаких оснований» для встречи с президентом Си в конце этого месяца, обвинив Китай в «очень враждебных намерениях» и попытках «удержать мир в плену».

Реклама

Он также пригрозил «массовым» повышением пошлин на китайские товары.

Читайте также: Reuters удалил видео с разговором Си Цзиньпина и Путина о долголетии после требования государственного китайского вещателя

Китай усиливает давление на американские компании — власти страны начали антимонопольное расследование в отношении технологического гиганта Qualcomm, что может задержать ее запланированное приобретение другого производителя микросхем, добавили журналисты.

Одновременно Пекин объявил о новых портовых сборах для судов, связанных с США, включая те, которые принадлежат или эксплуатируются американскими компаниями. На фоне этих решений Трамп написал, что в «Китае происходят очень странные вещи, которые становятся очень враждебными», сказано в публикации.

BBC добавляет, что между США и Китаем с мая продолжается хрупкое торговое перемирие. Тогда стороны договорились отменить трехцифровые пошлины, которые почти парализовали двустороннюю торговлю. С тех пор продолжаются переговоры по TikTok, сельскохозяйственным закупкам и торговле высокими технологиями — в частности микрочипами и редкоземельными материалами, которые Китай поставляет на мировой рынок.

Китайский аналитик Brookings Institution Джонатан Цзинь считает, что действия Си Цзиньпина имеют стратегический подтекст. По его словам, Пекин не слишком боится возможного американского ответа.

«Он пытается перехватить инициативу перед новым раундом переговоров», — пояснил он.

7 сентября CNN писал, что Трамп может встретиться со своим китайским коллегой Си Цзиньпином во время саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в начале октября.

28 сентября WSJ писало, что Си Цзиньпин, пользуясь желанием Трампа заключить торговую сделку, может потребовать от него выступить против независимости Тайваня.

По мнению источников WSJ, лидер Китая считает, что ему удастся убедить Трампа изменить политику США в отношении Тайваня в обмен на заключение экономического соглашения, к которому стремится президент США.