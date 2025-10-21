«Сделать что-то более значимое». Разработчик дронов и доброволец из Китая рассказали The Guardian, почему воюют на стороне Украины

В Китае нельзя так свободно выражать свое мнение, как раньше, считает один из граждан Китая (Фото: Генштаб ВСУ via Facebook)

43-летний китаец Тим уже более года помогает Украине, разрабатывая дроны для Сухопутных войск . Он является одним из немногих китайцев, которые выступили против позиции собственного правительства и поддержали Украину в войне с Россией — главным союзником КНР.

Как пишет The Guardian, Тим приехал в Украину в июле 2023 года. До этого он с беспокойством следил за событиями войны из Китая и периодически переводил деньги на помощь пострадавшим. В конце концов, он решил действовать лично — присоединился к украинским военным и теперь работает над созданием беспилотников для фронта на юге страны.

«В то время я был безработным в Китае. Я просто хотел поехать в Украину как волонтер — увидеть страну, которая переживает тяжелые времена, и передать пожертвования, которые мне дали мои близкие друзья, чтобы помочь людям, которые в этом нуждаются», — сказал Тим.

По его словам, он подал заявку на получение деловой визы через агента в Китае и отправился «в долгое путешествие на запад».

Как сообщает The Guardian, до приезда в Украину единственной страной, которую Тим посещал за пределами Китая, была Япония. В то же время он уже тогда размышлял о возможности эмиграции.

По словам мужчины, еще 15 лет назад в Китае можно было открыто говорить о проблемах и находить единомышленников для обсуждения. Однако, он считает, что эти времена давно прошли.

О войне в Украине Тим узнал из видео на YouTube — платформе, доступ к которой в Китае заблокирован.

«Я вообще не читаю новости с китайских веб-сайтов… Потому что все новости там фейковые», — пояснил китаец.

8 июля 2024 года стал одним из самых трагических дней войны — российские ракетные удары по украинским городам унесли жизни 43 человек. Одним из самых ужасных ударов стала атака по детской больнице Охматдет в центре Киева.

В этот день Тим развозил гуманитарную помощь по городу, когда услышал пролет ракеты. Впоследствии он узнал, что она попала в детскую больницу. Вместе с британским другом Тим сразу отправился на место происшествия, чтобы помочь разбирать завалы и восстанавливать здания.

«Увидев оторванные конечности, некоторые из которых принадлежали детям, я начал плакать. Я подумал о том гневе, который испытывают китайские люди. Как только он вспыхивает… Он сильный. Я решил вступить в армию», — сказал со слезами на глазах отец двоих детей.

Исследование Тао Ванга из Манчестерского университета показало, что в первый год полномасштабной войны около 80% опрошенных китайцев имели пророссийскую позицию. По его словам, контролируемые государством СМИ активно влияли на общественное мнение, склоняя его в пользу России.

В то же время Ванг отмечает, что в Китае есть заметная часть населения, которая симпатизирует Украине, но ее взгляды обычно не освещаются. Многие люди боятся открыто заявлять о поддержке Украины, потому что это считается «нетрадиционным».

В то же время китайские добровольцы в Украине оценивают, что в армии служит максимум несколько десятков человек из материкового Китая.

Как пишет The Guardian, таких людей, как Тим — безработного автомеханика, который покинул Китай в 2023 году, на передовую привлекает не только идеология. Китай сейчас сталкивается с кризисом безработицы, что вызывает недовольство правительством. Другой китайский доброволец, Фан, который попросил не разглашать его имя, также поехал в Украину, чтобы избежать «безнадежного будущего дома».

Фан рассказал, что узнал о возможности пойти на войну в Украину, просматривая западные социальные сети. Он узнал, в частности, о китайском добровольце Пэне Ченьляне, который служил в украинском иностранном легионе и погиб в ноябре 2024 года.

Фан заявил, что в Китае почти ничем не занимался и чувствовал, что не может дальше жить такой незаметной жизнью. Он «хотел сделать что-то более значимое».

Тим, в свою очередь, объяснил, что его пребывание в Украине имеет несколько причин. По его словам, главная цель — создать новую жизнь для себя и своей семьи в Европе, даже несмотря на риск для собственной жизни.

«Во-вторых, я хочу показать миру, что есть много китайцев, таких как я. Я хочу, чтобы мир не отказывался от Китая. Не стоит всегда ассоциировать Китай с негативными вещами. На самом деле в Китае есть много хороших людей и много положительных идей», — заверил военный.